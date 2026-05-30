Fora de campo: os tênis da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Nike Mind 001 na cor Geode Teal, modelo desenvolvido pelo Mind Science Department com 22 nós de espuma na sola para estimulação sensorial (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07h03.
A Seleção Brasileira chegou à Granja Comary no dia 27 para o início da preparação da Copa do Mundo, e os primeiros registros da concentração já entregaram o que a Nike planejou para os pés dos jogadores fora do gramado.
O modelo mais inesperado do trio é o Mind 001 na cor Geode Teal. Desenvolvido pelo Nike Mind Science Department, é descrito pela marca como o primeiro calçado de performance baseado em neurociência. A sola tem 22 nós de espuma independentes mapeados anatomicamente, cada um funcionando como um pistão a cada passada, estimulando pontos de pressão sob o pé.
A proposta parte da ideia de que estímulos sensoriais, pressão, cor e ritmo visual podem influenciar o estado mental do atleta antes e depois da competição. A comissão técnica de Carlo Ancelotti definiu que os atletas usarão o modelo ao longo de toda a preparação para a Copa. A versão Geode Teal, com gradiente que vai do verde-esmeralda ao teal profundo e pods amarelo-canário na sola, usa exatamente a paleta de cores da nova camisa da Seleção.
O Pegasus 42 aparece nos pés de membros da comissão técnica. É a evolução de uma das linhas mais tradicionais da Nike para corrida, criada em 1982, com 15% mais retorno de energia em relação ao modelo anterior. Em concentrações de Copa, o volume de trabalho físico antes dos jogos é alto — faz sentido ter um tênis de corrida no kit.
O Shox R4 fecha o trio. A edição especial traz cabedal em tons escuros com Swoosh em amarelo e colunas Shox em azul, além do escudo da CBF e a inscrição "Brazil" na língua. O modelo original é de 1999 e virou febre no Brasil nos anos 2000, período em que se tornou referência de estilo dentro e fora das quadras.
A parceria entre Nike e CBF existe desde 1996, uma das mais longas do futebol mundial, e 2026 é o último ano do contrato. Trazer o Shox R4 de volta no kit da Seleção nesse contexto carrega tanto apelo afetivo quanto algum senso de encerramento de ciclo.