Real Madrid lidera ranking dos clubes mais ricos do mundo; veja top 30 da Forbes

O futebol mundial nunca esteve tão valorizado. Com novas fontes de receita, estádios modernizados e investidores cada vez mais presentes no esporte, os maiores clubes do planeta atingiram cifras históricas em 2026.

Segundo levantamento da Forbes, os 30 clubes mais valiosos do planeta somam juntos US$ 87 bilhões (cerca de R$ 475 bilhões). Pela quinta temporada consecutiva, o Real Madrid aparece no topo do ranking.

Mesmo sem conquistar La Liga nem Champions League nas últimas temporadas, o clube espanhol vive um momento histórico financeiramente. Em 2024/25, o Real registrou receita de US$ 1,27 bilhão, número recorde para um clube de futebol e superior até mesmo ao faturamento recente do Dallas Cowboys, da NFL, tradicionalmente apontado como a franquia esportiva mais valiosa do mundo.

Avaliado em US$ 9,5 bilhões, o Real Madrid lidera com ampla vantagem sobre o Barcelona, segundo colocado, estimado em US$ 7,5 bilhões.

Apesar do domínio espanhol nas primeiras posições, a Premier League continua sendo a liga mais representada no ranking, com 11 clubes entre os 30 primeiros. A MLS aparece logo atrás, com sete representantes, seguida pela Serie A italiana, com quatro equipes.

Outro movimento que ajuda a explicar a valorização recente dos clubes é o avanço do capital norte-americano no futebol europeu. Hoje, mais da metade dos clubes da Premier League está sob controle de empresários ou fundos ligados aos Estados Unidos. O cenário também se repete em ligas como Serie A, La Liga e até em divisões inferiores do futebol europeu.

Além do interesse crescente de investidores, torneios continentais mais rentáveis, novos estádios e reformas em grandes arenas ajudam a impulsionar o valor das equipes.

Os 30 clubes mais ricos do mundo em 2026

1. Real Madrid – US$ 9,5 bilhões

2. Barcelona – US$ 7,5 bilhões

3. Manchester United – US$ 7,2 bilhões

4. Liverpool – US$ 6,2 bilhões

5. PSG – US$ 5,8 bilhões

6. Bayern de Munique – US$ 5,7 bilhões

7. Manchester City – US$ 5,5 bilhões

8. Arsenal – US$ 5,4 bilhões

9. Chelsea – US$ 4,2 bilhões

10. Tottenham – US$ 3 bilhões

11. Atlético de Madrid – US$ 2,95 bilhões

12. Juventus – US$ 2,4 bilhões

13. Borussia Dortmund – US$ 2,2 bilhões

14. Milan – US$ 1,85 bilhão

15. Inter de Milão – US$ 1,8 bilhão

16. Aston Villa – US$ 1,4 bilhão

17. Inter Miami – US$ 1,35 bilhão

18. LAFC – US$ 1,32 bilhão

19. Newcastle – US$ 1,25 bilhão

20. LA Galaxy – US$ 1,08 bilhão

21. New York City FC – US$ 1,02 bilhão

22. Atlanta United – US$ 1 bilhão

23. Benfica – US$ 960 milhões

24. Roma – US$ 940 milhões

25. Everton – US$ 930 milhões

26. Fulham – US$ 920 milhões

27. Brighton – US$ 910 milhões

28. Stuttgart – US$ 880 milhões

29. Seattle Sounders – US$ 860 milhões

30. Austin FC – US$ 855 milhões

Americanos ampliam influência no futebol europeu

A entrada de investidores dos Estados Unidos se tornou um dos principais motores do mercado atual. Com barreiras altas de entrada nas ligas esportivas americanas, muitos empresários passaram a enxergar clubes europeus como oportunidades mais acessíveis de investimento.

O movimento já alterou o mapa da propriedade no futebol mundial. Premier League, Serie A, La Liga e até ligas de menor expressão vêm recebendo cada vez mais grupos norte-americanos interessados em ativos esportivos.

Ao mesmo tempo, o crescimento das receitas da Champions League, projetos de modernização de estádios e expansão internacional das marcas indicam que o valor dos grandes clubes ainda pode continuar subindo nos próximos anos.