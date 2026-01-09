Pop

Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada 'The Pitt' na HBO Max?

Série médica retornou para a segunda temporada na última quinta-feira, 8

'The Pitt': série venceu o Emmy de melhor drama em 2025 (HBO Max/Reprodução)

'The Pitt': série venceu o Emmy de melhor drama em 2025 (HBO Max/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07h21.

A série "The Pitt", vencedora do prêmio de melhor drama do Emmy 2025, está de volta com sua segunda temporada na HBO Max. O primeiro episódio da nova leva estreou na última quinta-feira, 8.

Os episódios, que serão lançados semanalmente, são ambientados em um plantão realizado durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

A série, criada por R. Scott Gemmill, produtor de "Plantão Médico", mantém a narrativa em tempo real e acompanha, hora a hora, a rotina da emergência. O cenário é um hospital de Pittsburgh, na Pensilvânia, em um dos dias mais movimentados do ano.

Quando estreia o 2º episódio de 'The Pitt'?

O segundo episódio da segunda temporada de 'The Pitt' estreia na HBO Max na próxima quinta-feira, 15, a partir das 23h (pelo horário de Brasília).

Qual é a história da série 'The Pitt'?

The Pitt retrata um único turno de trabalho em um pronto-socorro hospitalar. A trama mostra médicos lidando com pacientes, decisões rápidas e limitações operacionais constantes.

Os episódios acompanham conflitos profissionais, pressão por resultados e desafios pessoais da equipe. A estrutura em tempo contínuo reforça a sensação de urgência no atendimento médico.

O protagonista é Noah Wyle, que interpreta o dr. Michael Robinavitch, conhecido como dr. Robby. O personagem é o chefe da emergência do hospital.

Wyle ficou conhecido por viver o dr. John Carter em "E.R.: Plantão Médico". A nova série retoma o foco no cotidiano hospitalar, com abordagem concentrada em um único dia.

O elenco também reúne Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Patrick Ball, Supriya Ganesh e Katherine LaNasa.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Pitt'

yt thumbnail
