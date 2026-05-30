Melhor que a laranja? Estudo aponta efeito da goiaba na absorção de ferro

Um alimento comum pode ajudar no combate à anemia por deficiência de ferro, segundo uma nova revisão científica, publicada na última terça-feira, 26. O suco de goiaba mostrou potencial para aumentar os níveis de hemoglobina e melhorar a absorção do mineral pelo organismo, principalmente quando consumido junto com suplementos.

O estudo foi publicado na revista científica BMJ Nutrition Prevention & Health e reuniu dados de 17 pesquisas realizadas principalmente com adolescentes e mulheres grávidas.

De acordo com a pesquisa, a anemia por deficiência de ferro é uma das condições nutricionais mais comuns do mundo e pode causar sintomas como cansaço, fraqueza, dificuldade de concentração e tontura.

Como a fruta pode turbinar ação do ferro no organismo

Segundo os pesquisadores, a principal explicação está na alta concentração de vitamina C presente na fruta. A goiaba contém até quatro vezes mais vitamina C do que a laranja, nutriente conhecido por ajudar o organismo a absorver ferro com mais eficiência, principalmente o mineral de origem vegetal.

Além da vitamina C, a fruta também fornece vitamina A, folato, fibras e pequenas quantidades de ferro.

Os cientistas afirmam que a combinação entre vitamina C e suplementação pode melhorar a resposta do organismo ao tratamento da anemia.

O que os estudos descobriram sobre a bebida

Os pesquisadores revisaram estudos publicados desde 2000 e selecionaram 17 pesquisas realizadas principalmente na Indonésia.

A maior parte dos trabalhos avaliou o consumo de suco de goiaba associado à suplementação de ferro em adolescentes e mulheres grávidas, grupos considerados mais vulneráveis à anemia.

Ao combinar os dados de 12 estudos com 235 participantes, os cientistas observaram aumento médio de 1,71 g/dl nos níveis de hemoglobina após o consumo da bebida.

Entre adolescentes, o aumento médio foi de 1,52 g/dl. Já entre mulheres grávidas, a elevação chegou a 1,84 g/dl.

Combinação teve resultado acima do esperado

Cinco estudos compararam diretamente mulheres que tomaram apenas suplementos de ferro com outras que consumiram o mineral junto com suco de goiaba. Segundo os pesquisadores, a combinação apresentou resultados superiores, com níveis de hemoglobina em média 1,29 g/dl mais altos.

Os autores afirmam que aumentos entre 1 e 2 g/dl podem ser suficientes para retirar algumas pessoas de quadros leves ou moderados de anemia por deficiência de ferro.

Apesar dos resultados considerados promissores, os pesquisadores destacam que ainda são necessários estudos maiores e mais robustos para confirmar os efeitos da bebida. A maior parte das pesquisas analisadas foi realizada apenas na Indonésia e teve períodos curtos de acompanhamento.

Por isso, os cientistas avaliam que o suco de goiaba não deve substituir tratamentos convencionais contra anemia, mas pode funcionar como complemento alimentar em programas nutricionais e de saúde pública.