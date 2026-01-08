O que esperar da 2ª temporada de 'The Pitt'

A série "The Pitt" retorna ao catálogo do HBO Max com a estreia da segunda temporada marcada para 8 de janeiro. O drama médico é ambientado em um hospital de Pittsburgh e adota o formato em tempo real, com cada episódio retratando uma hora de um único plantão.

Renovada antes mesmo do fim da primeira temporada, a série, vencedora do Emmy, volta após boa recepção de público e indústria. A nova fase amplia o universo apresentado, sem alterar a estrutura narrativa que marcou o primeiro ano.

O elenco principal está confirmado para o retorno. Noah Wyle reprisa o papel do Dr. Robinavitch, ao lado de Katherine LaNasa, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez e Gerran Howell.

Shawn Hatosy volta como o Dr. Jack Abbot, em participação recorrente. Já Tracy Ifeachor não retorna ao seriado como a Dra. Heather Collins.

A segunda temporada também traz novos personagens. Lawrence Robinson interpreta Brian Hancock, paciente que desenvolve uma relação inesperada com uma das médicas. Sepideh Moafi entra como médica assistente da emergência.

Outros nomes aparecem em papéis recorrentes, como Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson e Zack Morris.

Brittany Allen, Bonita Friedericy, Taylor Handley e Jeff Kober completam as participações.

O que muda na história da 2ª temporada de 'The Pitt'

A trama avança dez meses após o desfecho anterior e acompanha um plantão médico durante o feriado de 4 de julho, nos Estados Unidos. Os episódios seguem concentrados em um único dia de trabalho no pronto-socorro.

O criador R. Scott Gemmill afirmou que a proposta é aprofundar personagens já apresentados. A série mantém o foco em conflitos profissionais, dilemas pessoais e pressão constante no ambiente hospitalar.

Um dos eixos centrais envolve a saúde mental do Dr. Robinavitch. Após perdas e traumas, o personagem passa a reconhecer a necessidade de ajuda profissional.

A jornada de sobriedade do Dr. Frank Langdon também ganha espaço e ajuda a explicar o intervalo temporal entre as temporadas. A abordagem segue alinhada a debates recorrentes no sistema de saúde.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Pitt'