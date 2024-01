Que horas começa o BBB 24 hoje? Reality estreia nesta segunda-feira, 8

O BBB 24 está oficialmente formado. Após duas levas de anúncios de participantes, o programa estreia oficialmente nesta segunda-feira, 8, depois da novela das 21h.

Na última sexta-feira, 5, 18 participantes foram anunciados, entre eles Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, MC Bin Laden (e um grupo diversificado de "pipocas raiz").

Já na noite de ontem, durante o Fantástico, a Globo mostrou outros 13 possíveis jogadores. Eles fazem parte do grupo do "Puxadinho" e somente 8 vão entrar na casa mais vigiada do Brasil, decisão que pode ser feita ainda na estreia do programa.

Anteriormente, o número de participantes no Puxadinho era 14, mas o diretor do programa, Boninho, confirmou via Instagram na noite deste domingo, 7, que uma das possíveis jogadoras desistiu durante o confinamento no hotel.

Os 18 participantes já apresentados na sexta-feira escolhem 6 do Puxadinho para entrar na casa, enquanto o público escolhe 2 através de uma votação no site Gshow. O resultado deve ser anunciado na estreia do programa.

Puxadinho BBB 24

O público poderá escolher dois dos treze candidatos (um homem e uma mulher) para entrar no BBB 24. O resultado da votação será divulgado na estreia do programa, segunda-feira, 8.

Homens

Caio

Davi

Jorge Mateus

Juninho

Lucas Henrique

Michel

Plínio

Mulheres

Carolina

Giovanna

Isabelle

Juliana

Raquele

Thalyta

Dinâmica do Puxadinho BBB 24

13 participantes (7 homens e 6 mulheres) foram apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico. Eles fazem parte do grupo do "Puxadinho".

18 participantes foram apresentados nesta sexta-feira. No dia da estreia, eles escolherão 6 pessoas do Puxadinho para entrar na casa.

O público escolherá 2 do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

Como votar para o Puxadinho do BBB?

Acesse o site do Gshow;

Faça o login na conta Globo ou informe seu CPF;

Escolha qual dos participantes você quer que entre na casa;

Se necessário, responda a autenticação de segurança e pronto!

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois de 'Terra e Paixão', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

