Puxadinho: BBB já foi dividido em mais de dois grupos; relembre

Os grupos Camarote e Pipoca os telespectadores do 'Big Brother Brasil' já conhecem bem. Mas, na edição de 2024, a casa será dividida em três panelas.

Nesta quinta-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe detalhes sobre o grupo do "Puxadinho". 14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico, e disputarão por 6 vagas na casa.

Apesar da ideia ser uma tentativa de animar o jogo após edições de baixa audiência, ela está longe de ser a primeira vez em que a casa é dividida em mais de dois grupos.

Trazer famosos ao Camarote, que ficam misturados aos anônimos do Pipoca, foi uma mudança que aconteceu de 2019 para 2020. O 'BBB 20' foi a primeira edição que recebeu pessoas já conhecidas pelo público, como Manu Gavassi, Babu Santana e Boca Rosa.

Na primeira edição, em 2001, quando tudo ainda era mato, o reality show não tinha famosos, nem sequer chegava a um número muito significativo de participantes: eram apenas 12 anônimos. Em 2023, por exemplo, juntando Pipoca e Camarote, foram 23 participantes.

BBB já foi dividido em mais de dois grupos

Mas se engana quem pensa que a casa nunca antes havia sido dividida em grupos. Em 2010, Boninho levantou polêmica ao dividir os brothers em entre os grupos 'belos', 'ligados', 'sarados', 'cabeças' e 'coloridos', este último com uma participantes lésbica e dois gays assumidos (Serginho, Dicesar e Morango).

A partir de 2008, a 'Xepa' e o 'VIP' surgiram, dividindo os participantes entre aqueles que teriam uma semana de luxo pela frente, e aqueles que teriam que contar as estalecas para conseguir comprar ao menos uma carne de segunda no mercado. Essa divisão acontece até hoje, além da entre famosos e anônimos.

No decorrer do jogo, inclusive, já se provou que a divisão entre 'Xepa' e 'VIP' costuma ser aquela a que os participantes mais se apegam. Ou seja, a mistura entre anônimos e famosos é real. Além disso, outra divisão que costuma encabeçar os grupinhos de combinação de votos é a dos quartos que, até então, eram dois. Mas, no 'BBB 24', serão três quartos, além do clássico Quarto do Líder.

