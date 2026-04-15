Quem sai do BBB 26? Enquete aponta eliminação com mais de 60% de rejeição

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21h33.
O modo turbo do Big Brother Brasil 26 segue e o 17º Paredão da edição está entre Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss.
O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss e completou a berlinda.
As enquetes indicam que Jordana será a eliminada nesta quinta-feira, 16.
Levantamento das 21h desta quarta-feira, 15, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — indica que Jordana será a eliminada.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 8,39% x Jordana 54,23% x Juliano Floss 37,38%
YouTube: Ana Paula Renault 6,77% x Jordana 55,64% x Juliano Floss 38,16%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,30% x Jordana 69,68% x Juliano Floss 28,03%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,47% x Juliano Floss 24,29%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,77% x Jordana 66,26% x Juliano Floss 30,16%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,65%, seguida por Juliano Floss, com 32,32%, e Ana Paula Renault, com 5,16%.
O levantamento soma 5.301.538 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 62,73%. Agora, aparece com 62,65%, uma leve oscilação de 0,08 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.