Quem sai hoje no paredão do BBB 26? Enquete mostra disputa entre dois brothers

Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência na casa

BBB 26: Jordana, Ana Paula Renault e Juliano Floss estão no 17º Paredão

Da Redação
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h11.

A eliminação do 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 acontece na noite desta quinta-feira, 16, e um dos emparedados ficará de fora do top 4 do reality. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência na casa.

O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss e completou a berlinda.

As enquetes indicam que Jordana será a eliminada hoje.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 8h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que Jordana será a eliminada.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 10,24% x Jordana 52,20% x Juliano Floss 37,56%
  • YouTube: Ana Paula Renault 7,05% x Jordana 55,55% x Juliano Floss 38,00%
  • X (Twitter): Ana Paula Renault 2,35% x Jordana 69,35% x Juliano Floss 28,30%
  • Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,47% x Juliano Floss 24,29%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,88% x Jordana 66,12% x Juliano Floss 30,20%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 61,95%, seguida por Juliano Floss, com 32,41%, e Ana Paula Renault, com 5,79%.

O levantamento soma 5.857.972 votos.

Na comparação anterior, Jordana tinha 62,20%. Agora, aparece com 61,95%, uma leve oscilação de 0,25 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

