BBB 26: veja quais brothers estão emparedados — dois ainda podem se salvar

Uma dinâmica inspirada na tradicional brincadeira "Pedra, Papel e Tesoura" definiu três emparedados na noite deste sábado, 14, no BBB 26. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram indicados para a berlinda após decisões entre os grupos formados no jogo.

Como foi a dinâmica

Os participantes foram divididos em três grupos, cada um representando um dos elementos da brincadeira.

O grupo "pedra", formado por Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Gabriela, teve o direito de indicar um participante do grupo "tesoura". O quarteto escolheu Leandro Boneco para o Paredão.

Já o grupo "papel", composto por Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Samira, indicou um integrante do grupo "pedra" e colocou Jonas Sulzbach na berlinda.

Por fim, o grupo "tesoura", formado por Chaiany, Breno, Leandro Boneco e Solange Couto, indicou um participante do "papel" e escolheu Ana Paula Renault.

Máquina do Poder pode mudar o Paredão

Neste domingo, 15, o programa terá uma nova dinâmica que pode mudar a configuração da berlinda. A Máquina do Poder permitirá que um participante compre uma caixa com poderes especiais.

"Várias caixas vão estar à venda, uma delas dá ao comprador o poder de tirar do Paredão um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura: Boneco, Jonas ou Ana Paula", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

"E vai ser salvo mesmo, porque quem comprar a caixa vai ter que usar o poder. E, se um dos emparedados comprar a caixa, melhor para ele. Ele vai poder salvar a si próprio", finalizou.

Nova chance de escapar

Depois da dinâmica da Máquina do Poder, os dois participantes que permanecerem no Paredão ainda terão outra chance de se salvar. Eles disputarão a Prova Bate e Volta junto com o participante mais votado pela casa.

O indicado pelo Líder Alberto Cowboy, no entanto, irá direto para a nona berlinda da edição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.