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BBB 26: veja quais brothers estão emparedados — dois ainda podem se salvar

Dinâmica "Pedra, Papel e Tesoura" dividiu participantes em três grupos e mandou três brothers para a berlinda

Dinâmica especial dividiu participantes em três grupos e colocou três brothers na berlinda (Divulgação/Globo)

Dinâmica especial dividiu participantes em três grupos e colocou três brothers na berlinda (Divulgação/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 11h52.

Última atualização em 15 de março de 2026 às 11h53.

Uma dinâmica inspirada na tradicional brincadeira "Pedra, Papel e Tesoura" definiu três emparedados na noite deste sábado, 14, no BBB 26. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram indicados para a berlinda após decisões entre os grupos formados no jogo.

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Como foi a dinâmica

Os participantes foram divididos em três grupos, cada um representando um dos elementos da brincadeira.

O grupo "pedra", formado por Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Gabriela, teve o direito de indicar um participante do grupo "tesoura". O quarteto escolheu Leandro Boneco para o Paredão.

Já o grupo "papel", composto por Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Samira, indicou um integrante do grupo "pedra" e colocou Jonas Sulzbach na berlinda.

Por fim, o grupo "tesoura", formado por Chaiany, Breno, Leandro Boneco e Solange Couto, indicou um participante do "papel" e escolheu Ana Paula Renault.

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Máquina do Poder pode mudar o Paredão

Neste domingo, 15, o programa terá uma nova dinâmica que pode mudar a configuração da berlinda. A Máquina do Poder permitirá que um participante compre uma caixa com poderes especiais.

"Várias caixas vão estar à venda, uma delas dá ao comprador o poder de tirar do Paredão um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura: Boneco, Jonas ou Ana Paula", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

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"E vai ser salvo mesmo, porque quem comprar a caixa vai ter que usar o poder. E, se um dos emparedados comprar a caixa, melhor para ele. Ele vai poder salvar a si próprio", finalizou.

Nova chance de escapar

Depois da dinâmica da Máquina do Poder, os dois participantes que permanecerem no Paredão ainda terão outra chance de se salvar. Eles disputarão a Prova Bate e Volta junto com o participante mais votado pela casa.

O indicado pelo Líder Alberto Cowboy, no entanto, irá direto para a nona berlinda da edição.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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