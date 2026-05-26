EUA, Índia, Austrália e Japão reativam cooperação do Quad

Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão anunciaram nesta terça-feira, 26, uma nova rodada de cooperação em segurança marítima e minerais críticos, em um movimento que marca a retomada das iniciativas conjuntas do Quad, fórum estratégico observado com cautela pela China.

O anúncio foi feito durante reunião em Nova Délhi que contou com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e de seus homólogos dos três países parceiros.

O encontro ocorre em um contexto de rearranjo diplomático no Indo-Pacífico e poucos dias após uma visita do presidente Donald Trump à China, marcada por sinalizações de aproximação entre as duas maiores economias do mundo.

Rubio afirmou que o Quad reúne países com valores e interesses alinhados, destacando o papel das quatro nações na defesa de economias abertas e na cooperação em desenvolvimento.

Segundo ele, o grupo avançará em duas frentes principais na área marítima: o reforço de capacidades de vigilância e a criação de sistemas de compartilhamento de informações em tempo real para o tráfego comercial.

Pela primeira vez, a Austrália indicou participação em um projeto voltado ao desenvolvimento portuário em Fiji, no Pacífico Sul, região onde a China tem ampliado sua influência por meio de investimentos e acordos de infraestrutura.

O grupo também decidiu ampliar a cooperação no fornecimento de minerais críticos, insumos considerados estratégicos para setores como tecnologia e energia.

Washington tem buscado reduzir a dependência de cadeias dominadas pela China, que mantém forte presença nesse mercado.

*Com AFP