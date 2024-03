Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste sábado, 16

Neste sábado, 16, acontece a Prova do Anjo ao longo da tarde no BBB 24. Pela manhã, os brothers e sisters devem jogar o leilão de estalecas para tentar garantir o Poder Coringa da semana. À noite, no ao vivo, acontece a segunda festa da semana.

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois da novela Renascer, por volta das 22h30, pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25 mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Horários Globo BBB 24

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

22h25 Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Onde acompanhar o BBB online?

É possível assistir ao BBB 24 pelos seguintes canais:

TV aberta: BBB ao vivo, na TV Globo, às 22h25 pelo horário de Brasília;

BBB ao vivo, na TV Globo, às 22h25 pelo horário de Brasília; TV fechada: pelo cana Multishow, logo após o final da edição do BBB na Globo;

pelo cana Multishow, logo após o final da edição do BBB na Globo; Pay-per-view: é possível fazer uma assinatura com operadoras de TV à cabo para acompanhar as câmeras do BBB pela TV;

é possível fazer uma assinatura com operadoras de TV à cabo para acompanhar as câmeras do BBB pela TV; Online: pelo aplicativo Globoplay, disponível para iOS e Android, ou site Globoplay. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também as câmeras 24 horas.

