BBB 24: que horas começa a Prova do Anjo hoje?

Neste sábado, 16, os brothers do BBB 24 vão disputar mais uma Prova do Anjo. O ganhador, além de estar imune, poderá imunizar alguém. Mas tem um detalhe: Raquele ganhou o Poder Curinga e vai poder vetar (se quiser) a indicação do Anjo.

Na quinta-feira aconteceu a Prova do Líder e Giovanna faturou a coroa. No domingo, após a indicação de Giovanna, a casa fará uma votação aberta, na qual apenas as pessoas que estavam Na Mira do Líder poderão ser votadas. O mais votado, está no Paredão. Depois, acontecerá uma votação fechada.

Além disso, os cinco brothers da Mira do Líder entrarão em consenso para indicar mais alguém para a berlinda. Fechando a dinâmica da votação, três brothers participam da Prova Bate e Volta, e um se salva.

Que horas começa a Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo acontece todos os sábados durante o período da tarde, normalmente entre 13h e 15h pelo horário de Brasília.