Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste domingo, 14

Depois de curtirem a festa de sábado, os participantes vão se despedir de mais um participantes do 'BBB 24' neste domingo, 14. D Davi, Juninho ou Thalyta devem sair da casa mais vigiada do Brasil, e o compilado de pesquisas Votalhada indica um empate técnico.

Como são 25 participantes na casa (o tio da merenda Maycon foi o primeiro eliminado na noite de quinta) e o espaço é apertado, os brothers e sisters precisam sair mais rapidamente.

Segundo a apresentadora Ana Clara revelou durante o Mesacast, podcast oficial do BBB, as primeiras semanas de casa terão duas eliminações por semana. Então o ritmo agitado deve perdurar por mais algum tempo.

Quem sai do BBB 24 hoje? Enquetes online indicam empate

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois do 'Fantástico', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 23h10, mas a regra geral é que, no domingo, o BBB vem sempre depois do 'Fantástico' — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Horários Globo BBB 24

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

22h25 Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

