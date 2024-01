Quem saiu do BBB 24? Maycon é o primeiro eliminado do reality

Nesta quinta-feira, 11, a casa do BBB ficou um pouco mais vazia. No Paredão com Giovanna e Yasmin Brunet, Maycon foi o primeiro eliminado com apenas 8,46 % dos votos para ficar.

As outras participantes ficaram com 42,20% e 49,34%, respectivamente. O voto era para ficar, portanto a porcentagem mais baixa é a que elimina.

O merendeiro era o participante com menores porcentagens em todas as enquetes online, segundo o compilado de pesquisas Votalhada. O jogador do Pipoca vem recebendo críticas nas redes sociais por ter feito "piadas" sobre a prótese do atleta paralímpico, Vinicius Rodrigues.

A equipe que cuida das redes sociais de Maycon emitiu uma nota oficial sobre os acontecimentos: "Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal…”

Quem saiu do BBB 24?

Maycon recebeu 8,46% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Giovanna recebeu 42,2% de votos e Yasmin Brunet 49,34%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZyXLlqghYH — Big Brother Brasil (@bbb) January 12, 2024

