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Do Sebrae à sala de aula: dirigentes se reúnem para debater o protagonismo feminino nos negócios

Treinamento In Company da Saint Paul reuniu executivos do Sebrae e da Abase em São Paulo

(Flavio Moret)

(Flavio Moret)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16h14.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 17h42.

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Trocar a cadeira do escritório pela carteira de aula não é rotina para quem dirige uma instituição do porte do Sebrae.

Foi o que fez dirigentes estaduais de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Alagoas, além de membros da Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais (Abase), em um curso Incompany promovido pela Saint Paul, em São Paulo.

O treinamento tinha um recorte específico: as novas tendências do empreendedorismo brasileiro, com foco no papel das mulheres à frente de negócios.

Como funcionou o curso

A programação combina aulas expositivas, com professores de São Paulo, e rodas de conversa entre os próprios dirigentes. Uma delas, ministrada por José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul, partiu de um território um pouco óbvio para uma turma de gestores: como a linguagem e os símbolos moldam a forma como a sociedade construiu sentido, discutindo como semiótica e o que ele chamou de "inefável", tudo isso para só então chegar ao papel histórico da mulher.

Enquanto a turma anotava em cadernos e cadernos, o próprio ambiente da aula reforçava o argumento: dirigentes de diferentes estados, reunidos na mesma sala , debatendo dados que, segundo os professores, ainda não chegam com a força devida às mesas de decisão do país.

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“Eu falei muito sobre o papel da mulher ao longo da história, quais são as perspectivas e limitações colocadas para a mulher na sociedade e como agora, no mundo contemporâneo, ele é um mundo feminino, um mundo que valoriza as características femininas”, diz Securato.

A leitura de que esse avanço também tem peso econômico apareceu em outras falas do encontro. Para Anacleto Ângelo, presidente da Abase, o país vive um momento de transformações que passa pelo uso intensivo de inteligência artificial e pelo reconhecimento do peso das mulheres na geração de riqueza.

“É um tempo de muitas transformações: uso intensivo de inteligência artificial, o respeito e o despertar para a grande contribuição para a economia, de negócios criados, liderados e sustentados pelo protagonismo feminino”, afirma Ângelo.

Para dar peso à discussão, o curso apresentou um material chamado "O Raio-X do Empreendedorismo Feminino no Brasil", com dados da PNAD Contínua, do IBGE, e do próprio Sebrae. As mulheres são 51,8% da população brasileira , mas ocupam apenas 34,3% da titularidade dos negócios no país, um descompasso que os organizadores chamaram de "paradoxo da representatividade".

O acesso a crédito segue o mesmo padrão: entre empreendedoras de renda média e baixa, a lacuna em relação aos homens do mesmo grupo chega a 18 pontos percentuais ; entre negócios de baixa renda, sobe para 19 pontos .

Ainda assim, 10,4 milhões de mulheres à frente de negócios no Brasil parecem não ser materiais como uma força que segue crescendo apesar das barreiras.

O que os dirigentes levam para casa

Para além dos números, o curso funcionou como um espaço de troca entre gestores de diferentes estados. Cassiana Abritta, secretária-geral da Abase, destacou a diversidade de formatos que o empreendedorismo feminino assume pelo país. “É muito interessante a forma como o empreendedorismo feminino se manifesta em diversos segmentos, dentro de setores diferenciados e da economia”, diz Cassiana.

Já Rose Rainha, superintendente do Sebrae no Distrito Federal, resumiu o objetivo prático do treinamento: usar o entendimento sobre o ambiente de negócios liderado por mulheres para fortalecer a própria instituição. “Homens e mulheres entendendo esse ambiente de negócio feminino, entendendo as oportunidades do empreendedorismo feminino, para a gente fazer um Sebrae ainda mais forte”, diz Rose.

Luiz Aurélio, diretor superintendente interino do Sebrae no Mato Grosso do Sul, resumiu o impacto do curso no dia a dia de quem participou. "Isso me revelou uma exigência de mudança no perfil de como a gente vê hoje o empreendedorismo feminino. Estou muito satisfeito em fazer o curso, com muitas ideias para poder implementar no meu dia a dia", afirma Aurélio.

O encontro também passou por uma segunda aula, sobre os fundamentos da chamada nova economia: ecossistemas de inovação, disrupção digital e a pressão por adaptação constante que esses movimentos impõem a empresas de qualquer setor.

LEIA MAIS: conheça os formatos de treinamento personalizados para empresas no Saint Paul In Company e veja como levar discussões como essa para dentro de sua organização.

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