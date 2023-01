Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta quinta-feira, 19

O novo episódio de BBB 23 acontece nesta quinta-feira, 19, depois da primeira festa oficial da casa e os participantes oficialmente liberados da dupla.

Com show de Anitta, a festa teve beijos entre Gustavo e Key, Fred Nicácio e Gabriel Santana (camarote), Bruna Griphao e Gabriel (dos pipocas).

Hoje, os brothers devem jogar a Prova do Líder. A prova deve ser disputada na dinâmica de duplas.

Os 22 participantes estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas. Provas, liderança e até o Paredão serão em duplas.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo desta quinta-feira, 19, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

