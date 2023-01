BBB 23: quem ganhou a Prova de Imunidade? Veja dinâmica do Paredão desta semana

O BBB 23 estreou nesta segunda-feira, 16, e a primeira semana já começa com os 22 participantes sendo separados em duplas e disputando uma Prova de Imunidade. Patrocinada pelo Globoplay, a prova consiste em resistência e agilidade. Os brothers têm de apertar um botão quando um produto do streaming aparece na tela.

A estreia do reality da Globo parece ter tido a pior audiência de todas as edições. Enquanto o 21 e o 22 tiveram 27,4 e 27,6 pontos de audiência, respectivamente, o BBB 23 marcou 22,2 pontos, segundo dados consolidados de audiência da Kantar Ibope divulgados pelo Splash UOL e com foco somente na Grande São Paulo.

Quem ganhou a Prova de Imunidade?

Até o momento de publicação desta matéria, ninguém ganhou a Prova de Imunidade. A dupla vencedora estará imunizada e não pode ser votada no Paredão de domingo.

Restam Bruna e Larissa; Sarah Aline e Gabriel; Fred e Ricardo. A prova de resistência já tem 8 horas de duração.

Já MC Guimê e Tina, como foram os primeiros eliminados, não poderão disputar a Prova do Líder.

Paredão desta semana (16/01)

A dinâmica do Paredão desta semana terá duas fases. Na primeira, cada dupla escolhe outra para eliminar e as duplas com mais votos vão para o Paredão.

O público vai escolher uma dupla para sair da casa, mas os dois membros dela não serão imediatamente eliminados.

A dupla eliminada vai para um quarto e o público, novamente, escolhe quem sai. A pessoa que não for eliminada, volta para a casa.

