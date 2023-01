"BBB 23": Anitta se apresentará na festa da próxima quarta-feira

Para começar em grande estilo, o BBB 23 já anunciou alguns de seus "segredos". De provas de resistência a dinâmicas ao quarto do líder, as festas desta edição também contarão com grandes artistas. Uma delas será a própria Anitta.

A informação é da coluna do Lucas Pasin, da UOL Splash. A cantora volta para o reality após cinco anos — a última apresentação no BBB foi em 2018 — e se apresentará na próxima quarta-feira, 18. Essa festa do BBB será patrocinada pela Rexona, sob o slogan de "Não te abandona".

A chegada de Anitta ao programa não só traz o gostinho da nostalgia como também revela o tamanho do investimento da TV Globo na produção. A cantora hoje tem reconhecimento internacional e entrou para a história como a primeira brasileira a cravar o primeiro lugar do Top 200 do Spotify e também a primeira artista a ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Latino no MTV Video Music Awards (VMA).

PRIMEIRO DIA: Quem ganhou a Prova de Imunidade? Veja dinâmica do Paredão desta semana

Envolvimento com os participantes da casa

Além de popstar, a vinda de Anitta ao BBB 23 também será interessante pelos próprios participantes da casa mais observada do Brasil. Gabriel, um dos pipocas que veio pela Casa de Vidro, já revelou antes de entrar para o programa que teve um "affair" com a cantora.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de Travessia, por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo desta terça-feira, 17, o programa está marcado para começar às 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

