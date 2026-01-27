Que horas começa a pré-venda para o show do Harry Styles?

Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, e a venda de ingressos começa hoje, 27, com uma pré-venda restrita a um grupo específico de fãs.

A etapa inicial antecede a venda geral e deve concentrar alta demanda para as apresentações marcadas no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

O que se sabe (até agora) sobre o novo álbum de Harry Styles

Quem pode comprar ingresso na pré-venda desta terça-feira?

A pré-venda começou ontem, dia 26, para clientes Santander que possuem cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black. Já pré-venda desta terça-feira, 27, é exclusiva para os demais clientes Santander. Esse público terá prioridade tanto na compra online quanto na bilheteria oficial.

As vendas começam às 11h pela internet, no site da Ticketmaster, e às 12h na bilheteria física, localizada no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista. Para participar, é necessário realizar a compra com um dos cartões elegíveis — inclusive na modalidade cartão online, gerado pelo aplicativo do banco.

Como funciona o calendário de vendas?

A venda geral está marcada para quarta-feira, 28, aberta ao público e sem exigência de vínculo bancário.

Styles se apresenta em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho de 2026. Os portões do MorumBIS abrem às 16h, e o início do show está previsto para 20h45.

Os ingressos variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1.410 (inteira), a depender do setor, além de pacotes VIP com valores superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas.