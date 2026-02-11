Quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Entenda

O "pré-Carnaval" já começou no Brasil e muitos bloquinhos agitaram as ruas de cidades de todo o país no último fim de semana. Apesar disso, o Carnaval propriamente dito ainda não começou.

Isso porque a data oficial da folia em 2026 é apenas terça-feira, 17 de fevereiro. A folia começa no sábado, 14, e se estende até a Quarta-Feira de Cinzas, 18. Mesmo com essas datas, a comemoração não é feriado.

Datas do carnaval 2026