Quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Carnaval 2026: entenda como a data é definida e quem não trabalha (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10h01.
O "pré-Carnaval" já começou no Brasil e muitos bloquinhos agitaram as ruas de cidades de todo o país no último fim de semana. Apesar disso, o Carnaval propriamente dito ainda não começou.
Isso porque a data oficial da folia em 2026 é apenas terça-feira, 17 de fevereiro. A folia começa no sábado, 14, e se estende até a Quarta-Feira de Cinzas, 18. Mesmo com essas datas, a comemoração não é feriado.
Apesar da tradição, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. A quarta-feira de cincas também não é feriado. Isso significa que as empresas podem exigir expediente normal, sem necessidade de pagar horas extras ou conceder folga compensatória.
No entanto, estados e municípios podem decretar feriados ou pontos facultativos.
Na quarta-feira de cinzas, grande parte das empresas e o serviço público decretam ponto facultativo até às 14h.
O ponto facultativo se aplica apenas ao setor público. Quando decretado, servidores são dispensados do trabalho sem prejuízo na remuneração. No setor privado, as empresas não são obrigadas a conceder folga, já que o dia não é feriado.
O Domingo de Páscoa é o principal feriado religioso do calendário católico. Ele define todas as outras datas comemorativas relacionadas a ela, como a Semana Santa, o Domingo de Ramos e o Carnaval.
A Páscoa é sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia pós-equinócio, segundo determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C.. Em 2026, ela ocorrerá no dia 5 de abril.
A partir disso, a terça-feira de carnaval deve ocorrer 40 dias antes do Domingo de Ramos, o último da Quaresma, que este ano ocorre no dia 29 de março.