Bloco do Calvin Harris tem empurra-empurra e é paralisado neste domingo; veja vídeo

Foliões passaram mal e precisaram de atendimento médico neste domingo, 8, após um episódio de superlotação no Bloco Skol deste domingo, o Bloquinho do Calvin Harris, que desfilou pela Rua da Consolação, na região central de São Paulo. O empurra-empurra causado pela grande concentração de pessoas levou à interrupção temporária do desfile.

O DJ escocês Calvin Harris, de 42 anos, foi a principal atração do bloco e atraiu uma multidão ao local, em um dos eventos mais aguardados do Carnaval de rua de São Paulo 2026. Além do artista internacional, o trio contou com apresentações de Nattan, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim.

Trio elétrico é paralisado após superlotação

Diante da dificuldade de circulação e dos relatos de foliões passando mal, a organização decidiu paralisar o trio elétrico que contava com Calvin Harris durante a apresentação de Felipe Amorim, como medida de segurança. Equipes de apoio atuaram no atendimento às pessoas afetadas pelo excesso de público.

A região da Consolação é um dos principais corredores do Carnaval paulistano e costuma receber grandes blocos, mas a presença de um nome internacional ampliou significativamente a procura pelo evento.

Evento aposta em formato inédito com atração internacional

O Bloco Skol com Calvin Harris integra uma proposta que busca unir artistas brasileiros de grande alcance a atrações internacionais, em um formato inédito no Carnaval de rua da capital paulista. Calvin Harris é conhecido mundialmente por sucessos como “Summer”, “One Kiss” e “Feel So Close”, o que contribuiu para a forte mobilização de público.

Até o momento, não há registro oficial de ocorrências graves, e o evento seguiu após a normalização do fluxo de pessoas.