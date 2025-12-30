Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

2026 terá dez feriados nacionais e nove pontos facultativos; confira

Lista divulgada pelo governo detalha quando será possível emendar folgas e organizar férias

Feriados: ano terá maioria dos feriados fora dos fins de semana (Reprodução/iStockphoto)

Feriados: ano terá maioria dos feriados fora dos fins de semana (Reprodução/iStockphoto)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09h28.

O Governo Federal divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos para 2026, com datas que já começam a ser planejadas pelas pessoas, empresas e órgãos públicos.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.

Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – estão as datas tradicionais como o Carnaval e o Corpus Christi.

Feriados e pontos facultativos em 2026

A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista:

DataDia da semanaEventoTipo
01/01/2026Quinta-feiraConfraternização UniversalFeriado
16/02/2026Segunda-feiraCarnavalPonto facultativo
17/02/2026Terça-feiraCarnavalPonto facultativo
18/02/2026Quarta-feiraQuarta-feira de Cinzas (até 14h)Ponto facultativo
03/04/2026Sexta-feiraSexta-feira SantaFeriado
21/04/2026Terça-feiraTiradentesFeriado
01/05/2026Sexta-feiraDia do TrabalhoFeriado
04/06/2026Quinta-feiraCorpus ChristiPonto facultativo
07/09/2026Segunda-feiraIndependência do BrasilFeriado
12/10/2026Segunda-feiraNossa Senhora AparecidaFeriado
28/10/2026Quarta-feiraDia do Servidor PúblicoPonto facultativo
02/11/2026Segunda-feiraFinadosFeriado
15/11/2026DomingoProclamação da RepúblicaFeriado
20/11/2026Sexta-feiraDia Nacional da Consciência NegraFeriado
24/12/2026Quinta-feiraVéspera de Natal (após 14h)Ponto facultativo
25/12/2026Sexta-feiraNatalFeriado
31/12/2026Quinta-feiraVéspera de Ano-Novo (após 14h)Ponto facultativo
 
Acompanhe tudo sobre:FeriadosBrasil

Mais de Pop

Veja os brasileiros mais buscados no Google em 2025

Frases de Ano Novo para colocar de legenda no Instagram

Stranger Things: ator de Will dá pista sobre o que acontece no episódio final

Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada de 'The Pitt', que estreia em janeiro

Mais na Exame

Carreira

O segredo pouco conhecido que poderia ter feito Jeff Bezos bilionário — mesmo sem a Amazon

Mercados

Rara aquisição de Zuckerberg: Meta compra chinesa avaliada em US$ 2 bilhões

Brasil

Taxa de desemprego cai para 5,2% em novembro, diz IBGE

EXAME Agro

Produção global de óleo de palma deve cair até 5 milhões de toneladas em 2026