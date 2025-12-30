2026 terá dez feriados nacionais e nove pontos facultativos; confira

O Governo Federal divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos para 2026, com datas que já começam a ser planejadas pelas pessoas, empresas e órgãos públicos.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.

Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – estão as datas tradicionais como o Carnaval e o Corpus Christi.

Feriados e pontos facultativos em 2026

A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista: