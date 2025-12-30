2026 terá dez feriados nacionais e nove pontos facultativos; confira

Feriados: ano terá maioria dos feriados fora dos fins de semana (Reprodução/iStockphoto)
Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09h28.
O Governo Federal divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos para 2026, com datas que já começam a ser planejadas pelas pessoas, empresas e órgãos públicos.
Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.
Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – estão as datas tradicionais como o Carnaval e o Corpus Christi.
A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista:
|Data
|Dia da semana
|Evento
|Tipo
|01/01/2026
|Quinta-feira
|Confraternização Universal
|Feriado
|16/02/2026
|Segunda-feira
|Carnaval
|Ponto facultativo
|17/02/2026
|Terça-feira
|Carnaval
|Ponto facultativo
|18/02/2026
|Quarta-feira
|Quarta-feira de Cinzas (até 14h)
|Ponto facultativo
|03/04/2026
|Sexta-feira
|Sexta-feira Santa
|Feriado
|21/04/2026
|Terça-feira
|Tiradentes
|Feriado
|01/05/2026
|Sexta-feira
|Dia do Trabalho
|Feriado
|04/06/2026
|Quinta-feira
|Corpus Christi
|Ponto facultativo
|07/09/2026
|Segunda-feira
|Independência do Brasil
|Feriado
|12/10/2026
|Segunda-feira
|Nossa Senhora Aparecida
|Feriado
|28/10/2026
|Quarta-feira
|Dia do Servidor Público
|Ponto facultativo
|02/11/2026
|Segunda-feira
|Finados
|Feriado
|15/11/2026
|Domingo
|Proclamação da República
|Feriado
|20/11/2026
|Sexta-feira
|Dia Nacional da Consciência Negra
|Feriado
|24/12/2026
|Quinta-feira
|Véspera de Natal (após 14h)
|Ponto facultativo
|25/12/2026
|Sexta-feira
|Natal
|Feriado
|31/12/2026
|Quinta-feira
|Véspera de Ano-Novo (após 14h)
|Ponto facultativo