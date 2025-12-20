Brasil

Quantas igrejas católicas existem no Brasil?

Religião é a que tem mais adeptos no país; saiba quantas paróquias, catedrais e santuários existem no país

Santuário de Nossa Senhora Aparecida: centro religioso é um dos seis santuários nacionais no país (Getty/Getty Images)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08h01.

O catolicismo é a religião com mais adeptos no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 100,2 milhões de pessoas são representadas pela fé - número que representa 56,7% da população.

O número foi atualizado com o Censo de 2022. Ainda de acordo com o IBGE, o catolicismo liderou em todas as regiões do país, mas atualmente possui maior concentração nas regões Nordeste (onde 63,9% das pessoas se consideram católicas) e Sul (62,4%).

Com a religião sendo a mais expressiva no país, a presença de igrejas, catedrais, basílicas e santuários também é intensa pelo Brasil.

Quantas igrejas católicas existem no Brasil?

A pedido da EXAME, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) atualizou os dados de circunscrições eclesiásticas - ou seja, territórios administrativos da Igreja Católica. Segundo a organização, a contagem total no país é de 280.

Dentre as circunscrições, 217 são dioceses, 48 são arquidioceses, 3 são eparquias e 8 são prelazias. O Brasil ainda possui um exarcado, um ordinariado "para os fiéis de Rito Oriental sem Ordinário Próprio", um ordinariado militar do Brasil, uma administração apostólica pessoal e uma arquieparquia.

Segundo o levantamento de 2021 da própria CNBB, existem 12.013 paróquias no Brasil.

O país ainda possui 294 catedrais, 71 basílicas e seis santuários nacionais, como é o caso do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

