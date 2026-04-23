Quantos episódios tem a 2ª temporada de 'Cangaço Novo'?

Após conquistar o público com uma trama que mistura ação, drama e questões sociais do Brasil, a série "Cangaço Novo" retorna ao Prime Video com uma nova temporada que amplia o universo apresentado nos primeiros episódios.

A produção acompanha a trajetória de Ubaldo, que deixa a vida urbana em São Paulo para se reaproximar de suas origens no sertão.

Ao reencontrar as irmãs Dinorah e Dilvânia, ele passa a se envolver diretamente com o grupo liderado pela família e, ao longo da primeira temporada, assume o legado do pai e se torna líder em um cenário marcado por violência e disputas de poder.

Quantos episódios tem a segunda temporada?

A segunda temporada de "Cangaço Novo" conta com sete episódios. Todos serão liberados de uma só vez no Prime Video nesta sexta-feira, 24 de abril.

Os capítulos ficam disponíveis a partir da meia-noite (00h00), no horário de Brasília, seguindo o padrão global de lançamentos da plataforma.

O que esperar da nova temporada?

Nos novos episódios, a história avança diretamente após os acontecimentos finais da primeira temporada. Os irmãos Vaqueiro seguem em meio a um cenário de conflito aberto e passam a planejar um grande assalto, em uma trama guiada por vingança.

A disputa com os Maleiros se intensifica, ampliando o tom de violência e colocando os personagens em situações ainda mais extremas no sertão de Cratará.

A nova fase apresenta uma evolução na narrativa e na construção dos personagens. Em entrevista à Veja, o diretor Fábio Mendonça afirmou que a equipe voltou mais madura para a produção dos novos episódios. “Percebi que estávamos mais maduros desta vez. Nós sabíamos mais o que estávamos fazendo, tínhamos uma consciência maior”, disse.

Segundo ele, essa evolução se reflete tanto nos protagonistas quanto nos personagens secundários, que ganham mais espaço e profundidade ao longo da temporada. “Ninguém ali titubeia”, afirmou.

Com isso, a série amplia sua escala e reforça o embate entre os grupos rivais, mantendo o sertão como elemento central da narrativa.

Quem está no elenco de 'Cangaço Novo'?

O elenco principal retorna com Alice Carvalho (Dinorah), Allan Souza Lima (Ubaldo) e Thainá Duarte (Dilvânia).

A nova temporada também incorpora novos nomes, como Xamã, além de participações especiais como a do cantor João Gomes.