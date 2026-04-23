'Cangaço Novo': quando estreia a 2ª temporada da série no Prime Video?

'Cangaço Novo': segunda temporada estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 (Prime Video/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de abril de 2026 às 17h04.
A série "Cangaço Novo" retorna ao Prime Video como um dos principais lançamentos nacionais do streaming, após o sucesso da primeira temporada, que colocou a produção entre as mais vistas em dezenas de países e consolidou o chamado “nordestern” — mistura de cangaço com thriller contemporâneo.
Na história, o público acompanha Ubaldo, um bancário que vivia em São Paulo e descobre uma herança no sertão, onde passa a se envolver com as irmãs Dinorah e Dilvânia e acaba assumindo um papel central em um grupo ligado ao cangaço moderno.
A primeira temporada termina com conflitos intensificados entre os Vaqueiros e a família Maleiro, deixando aberta uma guerra na região de Cratará.
A segunda temporada de "Cangaço Novo" estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 de abril.
Todos os episódios serão disponibilizados de uma só vez, seguindo o modelo de maratona da plataforma, a partir da meia-noite (horário de Brasília).
O elenco principal retorna com Alice Carvalho (Dinorah), Allan Souza Lima (Ubaldo) e Thainá Duarte (Dilvânia). A temporada também traz novos nomes, como Xamã, além de uma participação especial de João Gomes.
A série está disponível exclusivamente no Prime Video.