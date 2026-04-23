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'Cangaço Novo': quando estreia a 2ª temporada da série no Prime Video?

Todos os episódios serão liberados pela plataforma de streaming de uma só vez

'Cangaço Novo': segunda temporada estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 (Prime Video/Divulgação)

'Cangaço Novo': segunda temporada estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 (Prime Video/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17h04.

A série "Cangaço Novo" retorna ao Prime Video como um dos principais lançamentos nacionais do streaming, após o sucesso da primeira temporada, que colocou a produção entre as mais vistas em dezenas de países e consolidou o chamado “nordestern” — mistura de cangaço com thriller contemporâneo.

Na história, o público acompanha Ubaldo, um bancário que vivia em São Paulo e descobre uma herança no sertão, onde passa a se envolver com as irmãs Dinorah e Dilvânia e acaba assumindo um papel central em um grupo ligado ao cangaço moderno.

A primeira temporada termina com conflitos intensificados entre os Vaqueiros e a família Maleiro, deixando aberta uma guerra na região de Cratará.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Cangaço Novo' no Prime?

A segunda temporada de "Cangaço Novo" estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 24 de abril.

Todos os episódios serão disponibilizados de uma só vez, seguindo o modelo de maratona da plataforma, a partir da meia-noite (horário de Brasília).

Quem está no elenco de 'Cangaço Novo'?

O elenco principal retorna com Alice Carvalho (Dinorah), Allan Souza Lima (Ubaldo) e Thainá Duarte (Dilvânia). A temporada também traz novos nomes, como Xamã, além de uma participação especial de João Gomes.

A série está disponível exclusivamente no Prime Video.

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