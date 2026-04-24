Peacock cancela série de 'As Patricinhas de Beverly Hills'; projeto busca novo streamer

O Peacock cancelou o desenvolvimento da série sequência de "As Patricinhas de Beverly Hills" (1995), produção que traria Alicia Silverstone de volta ao papel de Cher Horowitz décadas após os eventos do longa-metragem original.

A informação foi revelada com exclusividade pela Variety. Apesar da saída do streamer da NBCUniversal, as produtoras CBS Studios e Paramount mantêm o interesse no projeto e devem levá-lo a outros compradores no mercado, afirma o site.

O projeto havia sido anunciado em desenvolvimento no Peacock em abril de 2025. A premissa colocaria Cher na vida adulta, em continuidade direta ao filme de 1995. Detalhes adicionais de enredo não foram divulgados.

A equipe responsável pela produção inclui Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadores de séries como Gossip Girl e The O.C., que devem assinar o roteiro ao lado de Jordan Weiss.

Os três serão produtores executivos — Schwartz e Savage sob a Fake Empire, sua produtora. Silverstone também atuará como produtora executiva.

Amy Heckerling, roteirista e diretora do filme original, e Robert Lawrence, produtor da versão de 1995, integram igualmente o time de produção executiva. A Universal, que havia sido anunciada como coprodutora, não faz mais parte do projeto.

Histórico de tentativas frustradas

Esta não é a primeira vez que o Peacock tenta desenvolver uma produção dentro do universo de Clueless. Em 2020, o streamer chegou a trabalhar em uma série centrada na personagem Dionne, melhor amiga de Cher no filme original. Entretanto, a ideia não saiu do papel.

O filme "As Patricinhas de Beverly Hills" estreou em 1995 e é baseado no romance Emma, de Jane Austen. Uma adaptação para a televisão foi ao ar pela ABC e depois pela UPN entre 1996 e 1999, com três temporadas, tendo Rachel Blanchard no papel principal.

O elenco original incluía Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer e Dan Hedaya.

O portfólio de séries roteirizadas do Peacock em 2026 inclui produções em andamento como Twisted Metal, The Paper, The 'Burbs e The Day of the Jackal, além dos próximos lançamentos M.I.A., The Five-Star Weekend, Dig, Superfakes e a série de origem de Sexta-Feira 13, intitulada Crystal Lake.