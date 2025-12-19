A nova 'participante' de 'Ilhados com a Sogra', da Netflix, é a Itaipava

A Itaipava fechou uma ação de conteúdo com a Netflix ao se tornar patrocinadora da terceira temporada de Ilhados com a Sogra, reality show brasileiro exibido na plataforma de streaming. A iniciativa inclui a presença da marca ao longo da temporada e uma inserção especial no último episódio, o Especial de Natal, exibido em 17 de dezembro.

No ar desde o início do mês, a nova temporada do programa entrou para a lista de conteúdos mais assistidos da Netflix no Brasil, segundo a própria plataforma. O cenário do reality — uma ilha tropical, com provas e convivência entre sogras e genros ou noras — foi um dos fatores considerados pela marca para a associação, dentro da estratégia de comunicação para o verão 2025/26.

A Itaipava aparece no programa por meio de anúncios veiculados durante a exibição dos episódios e de uma ação contextualizada no episódio final da temporada. A empresa não divulgou valores envolvidos na parceria nem métricas de alcance ou impacto da ação.

Segundo Diego Santelices, head de comunicação externa e mídia do Grupo Petrópolis, dono da marca de cerveja, a escolha do formato está ligada ao objetivo de ampliar presença em ambientes de entretenimento de grande audiência.

“A presença de Itaipava em Ilhados com a Sogra tem tudo a ver com a nossa proposta para o verão. A Netflix é uma plataforma de entretenimento e essa parceria nos permite estar onde a conversa com o nosso público está acontecendo”, afirma.

A ação integra a campanha de verão da marca, criada pela WMcCANN, que tem como mote “A sede de verão pede Itaipava com orgulho”. A estratégia prevê presença em diferentes meios, incluindo filme de TV, ações digitais, conteúdo em redes sociais e ativações urbanas. A campanha é liderada por Ivete Sangalo e Paulo Bonfá e também envolve criadores de conteúdo.

A parceria com a Netflix se soma a outras iniciativas recentes da Itaipava no ambiente digital e de entretenimento, como quadros produzidos para redes sociais, a exemplo do “Amigo Caloteiro”, com Caio Afiune, e conteúdos estrelados por Álvaro Xaro, personagem que protagonizou uma campanha de TV da marca no início do verão.