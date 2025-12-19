Plano mais barato da Netflix custa R$ 20,90; veja demais valores

Se você é fã de maratonas de séries como Stranger Things, The Crown ou Squid Game, sabe o quanto é fácil se perder nas opções da Netflix. Mas, antes de clicar em "play", é bom dar uma olhada nos preços dos planos, para garantir que o streaming não vai pesar no bolso.

A Netflix oferece três planos diferentes no Brasil, e o melhor para você depende do seu estilo de consumo. Está em dúvida sobre qual é o mais vantajoso?

Preços e recursos dos planos

A Netflix possui três opções de planos no Brasil, com diferenças no número de telas simultâneas, qualidade de vídeo e presença de anúncios.

Plano Padrão com Anúncios : custando R$ 20,90 por mês, oferece até duas telas simultâneas e exibe propagandas durante os filmes e séries. Além disso, parte do catálogo está indisponível por questões de licenciamento.

Plano Padrão : Por R$ 44,90 mensais, o Plano Padrão remove os anúncios, mantém a possibilidade de assistir em duas telas ao mesmo tempo e dá acesso completo ao catálogo da Netflix.

Plano Premium: o plano mais completo, custando R$ 59,90, permite até quatro telas simultâneas e oferece a melhor qualidade de imagem e som, incluindo 4K, HDR e áudio espacial, ideal para quem tem uma TV de alta definição.

Diferença no custo anual

Se você considerar o valor anual, as diferenças entre os planos ficam ainda mais evidentes.

O Plano com Anúncios custa R$ 250,80 por ano, o Plano Padrão R$ 538,80 e o Premium R$ 718,80. Ou seja, ao escolher um plano mais caro do que você realmente precisa, pode acabar gastando até R$ 468 a mais por ano.