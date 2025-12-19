Clube do bilhão: veja os 57 filmes que alcançaram US$ 1 bi em bilheteria

Hollywood segue ampliando o chamado “clube do bilhão”. Ao todo, 57 filmes de estúdios nos Estados Unidos já superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem ajuste pela inflação, segundo um levantamento com dados do Box Office Mojo. O título mais recente a entrar no grupo é “Zootopia 2”, lançado em 2025, de acordo com publicação do Business Insider.

Os números indicam a predominância de franquias consolidadas, como Marvel, Star Wars e Jurassic Park, além de animações da Disney e produções dirigidas por James Cameron, responsáveis por múltiplos títulos acima desse patamar.

Apesar da marca, alguns filmes atingiram o bilhão após novas janelas de exibição, incluindo relançamentos em mercados específicos - como é o caso de Harry Potter, Titanic, Avatar entre outros.

Ao longo de mais de um século de cinema comercial, a indústria construiu histórias capazes de atrair públicos massivos em diferentes mercados, mesmo com a expansão do streaming.

Ainda assim, atingir o bilhão de dólares segue sendo um feito raro, reservado a poucos projetos com escala global.

Quais filmes já arrecadaram mais de US$ 1 bilhão nos cinemas

Confira abaixo a lista completa dos 57 filmes que superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem considerar ajuste inflacionário: