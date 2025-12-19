Clube do bilhão: veja os 57 filmes que alcançaram US$ 1 bi em bilheteria

Hollywood segue ampliando o chamado “clube do bilhão”. Ao todo, 57 filmes de estúdios nos Estados Unidos já superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem ajuste pela inflação, segundo um levantamento com dados do Box Office Mojo. O título mais recente a entrar no grupo é “Zootopia 2”, lançado em 2025, de acordo com publicação do Business Insider.
Os números indicam a predominância de franquias consolidadas, como Marvel, Star Wars e Jurassic Park, além de animações da Disney e produções dirigidas por James Cameron, responsáveis por múltiplos títulos acima desse patamar.
Apesar da marca, alguns filmes atingiram o bilhão após novas janelas de exibição, incluindo relançamentos em mercados específicos - como é o caso de Harry Potter, Titanic, Avatar entre outros.
Ao longo de mais de um século de cinema comercial, a indústria construiu histórias capazes de atrair públicos massivos em diferentes mercados, mesmo com a expansão do streaming.
Ainda assim, atingir o bilhão de dólares segue sendo um feito raro, reservado a poucos projetos com escala global.
Quais filmes já arrecadaram mais de US$ 1 bilhão nos cinemas
Confira abaixo a lista completa dos 57 filmes que superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem considerar ajuste inflacionário:
- Lilo & Stitch (2025)
- Zootopia 2 (2025)
- Divertida Mente 2 (2024)
- Deadpool e Wolverine (2024)
- Barbie (2023)
- O Filme do Super Mario Bros. (2023)
- Jurassic World: Domínio (2022)
- Top Gun: Maverick (2022)
- Avatar: O Caminho da Água (2022)
- Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)
- Vingadores: Ultimato (2019)
- Frozen II (2019)
- O Rei Leão (2019)
- Capitã Marvel (2019)
- Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)
- Toy Story 4 (2019)
- Star Wars: A Ascensão Skywalker (2019)
- Coringa (2019)
- Aladdin (2019)
- Pantera Negra (2018)
- Vingadores: Guerra Infinita (2018)
- Aquaman (2018)
- Os Incríveis 2 (2018)
- Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)
- Meu Malvado Favorito 3 (2017)
- Velozes e Furiosos 8 (2017)
- A Bela e a Fera (2017)
- Star Wars: Os Últimos Jedi (2017)
- Zootopia (2016)
- Procurando Dory (2016)
- Rogue One: Uma História Star Wars (2016)
- Capitão América: Guerra Civil (2016)
- Minions (2015)
- Vingadores: Era de Ultron (2015)
- Velozes e Furiosos 7 (2015)
- Jurassic World (2015)
- Star Wars: O Despertar da Força (2015)
- Transformers: A Era da Extinção (2014)
- Homem de Ferro 3 (2013)
- Frozen (2013)
- O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)
- O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)
- Skyfall (2012)
- Os Vingadores (2012)
- Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)
- Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011)
- Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)
- Alice no País das Maravilhas (2010)
- Toy Story 3 (2010)
- Avatar (2009)
- O Cavaleiro das Trevas (2008)
- Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006)
- O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)
- Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)
- Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999)
- Titanic (1997)
- Jurassic Park (1993)