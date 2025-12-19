Pop

Clube do bilhão: veja os 57 filmes que alcançaram US$ 1 bi em bilheteria

Zootopia 2 é o título mais recente a entrar no ranking global

Novo filme da Disney, Zootopia (Facebook Zootopia/Divulgação)

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06h39.

Hollywood segue ampliando o chamado “clube do bilhão”. Ao todo, 57 filmes de estúdios nos Estados Unidos já superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem ajuste pela inflação, segundo um levantamento com dados do Box Office Mojo. O título mais recente a entrar no grupo é “Zootopia 2”, lançado em 2025, de acordo com publicação do Business Insider.

Os números indicam a predominância de franquias consolidadas, como Marvel, Star Wars e Jurassic Park, além de animações da Disney e produções dirigidas por James Cameron, responsáveis por múltiplos títulos acima desse patamar.

Apesar da marca, alguns filmes atingiram o bilhão após novas janelas de exibição, incluindo relançamentos em mercados específicos - como é o caso de Harry Potter, Titanic, Avatar entre outros.

Ao longo de mais de um século de cinema comercial, a indústria construiu histórias capazes de atrair públicos massivos em diferentes mercados, mesmo com a expansão do streaming.

Ainda assim, atingir o bilhão de dólares segue sendo um feito raro, reservado a poucos projetos com escala global.

Quais filmes já arrecadaram mais de US$ 1 bilhão nos cinemas

Confira abaixo a lista completa dos 57 filmes que superaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, sem considerar ajuste inflacionário:

  • Lilo & Stitch (2025)
  • Zootopia 2 (2025)
  • Divertida Mente 2 (2024)
  • Deadpool e Wolverine (2024)
  • Barbie (2023)
  • O Filme do Super Mario Bros. (2023)
  • Jurassic World: Domínio (2022)
  • Top Gun: Maverick (2022)
  • Avatar: O Caminho da Água (2022)
  • Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)
  • Vingadores: Ultimato (2019)
  • Frozen II (2019)
  • O Rei Leão (2019)
  • Capitã Marvel (2019)
  • Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)
  • Toy Story 4 (2019)
  • Star Wars: A Ascensão Skywalker (2019)
  • Coringa (2019)
  • Aladdin (2019)
  • Pantera Negra (2018)
  • Vingadores: Guerra Infinita (2018)
  • Aquaman (2018)
  • Os Incríveis 2 (2018)
  • Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)
  • Meu Malvado Favorito 3 (2017)
  • Velozes e Furiosos 8 (2017)
  • A Bela e a Fera (2017)
  • Star Wars: Os Últimos Jedi (2017)
  • Zootopia (2016)
  • Procurando Dory (2016)
  • Rogue One: Uma História Star Wars (2016)
  • Capitão América: Guerra Civil (2016)
  • Minions (2015)
  • Vingadores: Era de Ultron (2015)
  • Velozes e Furiosos 7 (2015)
  • Jurassic World (2015)
  • Star Wars: O Despertar da Força (2015)
  • Transformers: A Era da Extinção (2014)
  • Homem de Ferro 3 (2013)
  • Frozen (2013)
  • O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)
  • O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)
  • Skyfall (2012)
  • Os Vingadores (2012)
  • Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)
  • Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011)
  • Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)
  • Alice no País das Maravilhas (2010)
  • Toy Story 3 (2010)
  • Avatar (2009)
  • O Cavaleiro das Trevas (2008)
  • Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006)
  • O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)
  • Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)
  • Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999)
  • Titanic (1997)
  • Jurassic Park (1993)
