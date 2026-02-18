Pop

Quanto a Viradouro deve ganhar como campeã do Carnaval no Rio 2026?

Agremiação fechou a disputa com 270 pontos, na frente da Beija-Flor e Vila Isabel

Carnaval no Rio: Unidos do Viradouro é a campeã do Grupo Especial

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17h57.

A escola de samba Unidos do Viradouro levou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 18 de fevereiro. Este é o 4º título da história da agremiação.

A Viradouro fechou na liderança com 270 pontos, em segundo lugar ficou a escola Beija-Flor, com 269,9 pontos, e em terceiro lugar, a escola Vila Isabel, com 269 pontos.

Além do troféu, a vencedora receberá um prêmio em dinheiro distribuído pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

O valor total do prêmio depende da receita obtida com a venda de ingressos para arquibancadas, cadeiras de pista e frisas do Desfile das Campeãs. O montante consolidado será divulgado apenas após a realização do evento que reúne as seis primeiras colocadas.

O regulamento estabelece a divisão dos recursos arrecadados. Do total, 10% ficam com a Liesa, como taxa de administração. Outros 60% são repartidos de forma igualitária entre as seis primeiras colocadas do Grupo Especial, como ajuda de custo.

Os 40% restantes são fracionados em 40 cotas, distribuídas conforme a posição final na classificação. A campeã recebe 11 cotas; a vice-campeã, 8; a terceira colocada, 7; a quarta, 6; a quinta, 5; e a sexta colocada, 3 cotas. A divisão estabelece uma diferença proporcional entre as posições no ranking final.

Como funciona a divisão do prêmio no Grupo Especial?

O modelo adotado pela Liesa combina repasse fixo e premiação variável. A parcela de 60% assegura um valor idêntico às seis primeiras colocadas, independentemente da posição. Já as cotas distribuídas com base na classificação definem o prêmio adicional de cada escola.

O formato busca equilibrar ajuda financeira às agremiações e incentivo competitivo. A confirmação dos valores individuais ocorrerá após a consolidação da receita do Desfile das Campeãs e a formalização da prestação de contas pela entidade organizadora.

Quais escolas foram rebaixadas?

As agremiações Acadêmicos de Niterói e Mocidade Independente de Padre Miguel serão rebaixadas para a Série Ouro em 2027. A Padre Miguel fechou com 267,4 pontos e a Niterói ficou com 264,6 pontos.

O desfile da Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu samba-enredo. Na avenida, a escola abordou a trajetória do político e fez crítica indiretas a adversários políticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a grupos conservadores. O samba-enredo levou o título “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Veja a classificação geral

  • 1º – Viradouro: 270,0 pontos
  • 2º – Beija-Flor: 269,9 pontos
  • 3º – Vila Isabel: 269,9 pontos
  • 4º – Salgueiro: 269,7 pontos
  • 5º – Imperatriz: 269,4 pontos
  • 6º – Mangueira: 269,2 pontos
  • 7º – Unidos da Tijuca: 268,7 pontos
  • 8º – Grande Rio: 268,7 pontos
  • 9º – Tuiuti: 268,5 pontos
  • 10º – Portela: 267,9 pontos
  • 11º – Mocidade: 267,4 pontos
  • 12º – Acadêmicos de Niterói: 264,6 pontos
