Quando o cachorro vira idoso? Resposta pode variar segundo esse fator

Envelhecer não é um processo exclusivo dos seres humanos: outros seres vivos, entre eles os animais de estimação, passam pelo mesmo. O que muda é o tempo — e no caso dos cachorros, a raça e o tamanho.

Um estudo recente realizado pela Universidade de Liverpool e publicado no Journal of Small Animal Practice revela que a idade em que um cão é considerado idoso pode variar de acordo com o DNA. Em geral, a idade média em que os cães se tornam considerados idosos é de 12,5 anos. No entanto, a idade para os Jack Russell Terriers foi de 14,1 anos, muito superior à média. O mesmo ocorreu para outras raças de porte pequeno.

"Este estudo nos permitiu, pela primeira vez, examinar quando os veterinários começam a notar que os cães estão em um estágio da vida em que os consideram 'idosos' ou 'sêniores'", comentou Carri Westgarth, líder da pesquisa, em comunicado.

Terceira idade canina

Para compor o estudo, os cientistas da Universidade de Liverpool analisaram os registros veterinários de 584 cães idosos de seis raças populares. Ainda que o envelhecimento deles seja uma realidade universal, os pesquisadores ressaltam que o processo não ocorre de forma uniforme. “Descobrimos que a expectativa de vida varia entre raça, tamanho do corpo, formato do rosto e sexo. Este é o primeiro estudo em que todos esses elementos foram comparados e contrastados juntamente com a história evolutiva", afirmam os autores da pesquisa em comunicado.

Esse estudo abre um importante debate sobre a saúde dos cães idosos, especialmente no que diz respeito à identificação precoce dos sinais de envelhecimento e à necessidade de tratamentos especializados. A pesquisa também pode orientar tutores, veterinários e criadores a promover cuidados mais eficazes para garantir que os cães envelheçam de maneira saudável.

"Embora os veterinários estejam frequentemente cientes dos desafios de saúde e bem-estar associados aos cuidados com cães idosos, as definições de velhice são variadas e até arbitrárias", afirma a nota.

Confira as idades médias:

Média entre todas as raças : 12,5 anos

: 12,5 anos Jack Russell Terrier : 14,1 anos

: 14,1 anos Raças mistas : 13,2 anos

: 13,2 anos Border Collies : 12,7 anos

: 12,7 anos Spaniel Springer : 12,5 anos

: 12,5 anos Labradores Retrievers : 12,1 anos

: 12,1 anos Cocker Spaniel : 11,7 anos

: 11,7 anos Dachund (salsicha): 14,0 anos

14,0 anos Bulldog Francês: 9,8 anos

9,8 anos Pastor-do-Caucaso: 5,4 anos

5,4 anos Presa Canario: 7,7 anos

7,7 anos Cane Corso: 8,1 anos

Problemas de saúde mais comuns entre cães idosos

Além de determinar a idade média para a terceira idade, os pesquisadores também identificaram os principais problemas de saúde que afetam os cães mais velhos. De acordo com o estudo, as condições mais prevalentes incluem: