Quando sai o resultado da segunda chamada do vestibular FGV? Veja o cronograma completo

A Fundação Getulio Vargas (FGV) deve divulgar na próxima segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 18h, a lista com os candidatos convocados na segunda chamada do vestibular 2026 para os cursos de Administração, Direito e Economia da FGV.

A publicação será feita no site vestibular.fgv.br. As informações foram retiradas do Edital Unificado 1º/2026, disponível no portal da instituição.

A etapa de matrícula dos selecionados em segunda chamada acontece entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2026, também pelo site da FGV. O processo é totalmente digital, com upload de documentos obrigatórios, assinatura eletrônica e envio de informações complementares pelo sistema Aluno Online.

Até quando vai a matrícula da 2ª chamada?

Os candidatos convocados nesta nova chamada devem ficar atentos aos seguintes prazos:

Etapa 1 – Upload de documentos digitais

De 19/01 (às 10h) até 22/01/2026 no site vestibular.fgv.br

Etapa 2 – Assinatura digital de documentos

Deve ser concluída até 23/01/2026, impreterivelmente , por meio do link enviado por e-mail ao candidato

Etapa 3 – Envio de outros documentos via Aluno Online

Cronograma será publicado nos canais da SRA (Secretaria de Registros Acadêmicos) e Escolas da FGV, através do site aol.fgv.br.

Vai ter 3ª chamada?

A lista de convocados da terceira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 18h, caso restem vagas. As matrículas da 3ª chamada serão feitas entre 28 e 30 de janeiro, com envio final de documentos até 02/02/2026.

O início do semestre letivo está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Os alunos que optarem por desistir da vaga têm até o dia 27 de janeiro de 2026 para formalizar o cancelamento.

Veja as principais datas: