Resultado do Enem: quais são as datas de inscrições do Sisu e Prouni 2026

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação.

Com as notas, os estudantes agora aguardam para se inscrever no Sisu e no Prouni, os principais programas federais de acesso ao ensino superior.

No caso do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, o período de inscrição vai de 19 a 23 de janeiro de 2026. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro. Já o prazo para manifestar interesse na lista de espera será entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Prouni, o Programa Universidade para Todos, abrirá inscrições entre 26 a 29 de janeiro de 2026. O resultado da primeira chamada será publicado no dia 3 de fevereiro, enquanto a segunda chamada será em 2 de março.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, com base no desempenho no Enem e critérios socioeconômicos. Já o Sisu distribui vagas em universidades públicas por meio das notas do exame, sem cobrança de mensalidade.

Ambos os programas exigem que o candidato não tenha zerado a redação e não tenha feito o Enem na condição de treineiro.

Calendário dos programas

Confira as datas divulgadas pelo MEC para o primeiro semestre de 2026:

Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Prouni 2026