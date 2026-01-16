Resultado do Enem: quais são as datas de inscrições do Sisu e Prouni 2026

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 04h59.
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação.
Com as notas, os estudantes agora aguardam para se inscrever no Sisu e no Prouni, os principais programas federais de acesso ao ensino superior.
No caso do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, o período de inscrição vai de 19 a 23 de janeiro de 2026. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro. Já o prazo para manifestar interesse na lista de espera será entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.
O Prouni, o Programa Universidade para Todos, abrirá inscrições entre 26 a 29 de janeiro de 2026. O resultado da primeira chamada será publicado no dia 3 de fevereiro, enquanto a segunda chamada será em 2 de março.
O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, com base no desempenho no Enem e critérios socioeconômicos. Já o Sisu distribui vagas em universidades públicas por meio das notas do exame, sem cobrança de mensalidade.
Ambos os programas exigem que o candidato não tenha zerado a redação e não tenha feito o Enem na condição de treineiro.
Confira as datas divulgadas pelo MEC para o primeiro semestre de 2026: