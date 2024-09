Como é calculada a idade dos cachorros? Entenda o processo de envelhecimentos dos cães

Os cachorros estão entre as opções de pets mais buscadas pelas pessoas. Embora a presença desses animais nos lares seja muito comum, eles ainda representam um mistério para os cientistas, principalmente pelo seu envelhecimento ter um ritmo distinto.

Muitas pessoas acreditam que um ano do ser humano corresponde a sete anos de vida de um cachorro, mas essa equação é incorreta, segundo uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia.

Publicado na revista científica Cell Systems, o estudo consistiu em várias análises de amostras dos DNAs de cachorros e humanos. Eles observaram as alterações epigenéticas do DNA — modificações que não mudam a sequência do DNA, mas podem ativar ou desativar genes. A equipe investigou como determinadas moléculas se acumularam em áreas específicas do genoma humano ao longo do tempo e comparou esses padrões com o genoma canino.

Os resultados, obtidos a partir de dados genéticos de cerca de cem labradores, desde filhotes até cães idosos, mostraram que a tradicional equivalência de um ano canino ser equivalente a sete anos humanos não é precisa. Essas descobertas oferecem uma visão mais complexa e precisa sobre o envelhecimento dos cães.

Como medir os anos dos cachorros?

Por outro lado, um artigo divulgado na Encyclopedia Britannica afirma que o envelhecimento dos cachorros varia de acordo com fatores como o porte e a raça.

"Ao contrário do que muitos acreditam, cães de raças grandes envelhecem mais rápido do que cães menores. Além disso, os primeiros anos de vida de um cão são marcados por um desenvolvimento acelerado", diz a pesquisa. "Apenas no primeiro ano, um cão pode alcançar uma maturidade equivalente à de um adolescente humano. Nos anos seguintes, o envelhecimento desacelera, o que torna necessário considerar esses fatores ao calcular sua idade em "anos humanos".

Como calcular a idade dos cachorros?

De acordo com a American Animal Hospital Association, uma abordagem mais precisa para calcular a idade dos cães sugere que os primeiros dois anos de vida de um cachorro correspondem a cerca de 24 anos humanos. A partir desse ponto, cada ano adicional seria equivalente a 4 ou 5 anos humanos.

A expectativa de vida dos cães está diretamente ligada ao seu porte, conforme demonstrado pela ciência. Cães de raças pequenas, como chihuahuas, podem viver de 14 a 16 anos ou mais, enquanto raças grandes, como são bernardos, têm uma expectativa de vida entre 8 e 10 anos.

A organização também enfatiza que fatores como genética, estilo de vida e cuidados veterinários são cruciais para a longevidade canina. Alguns cães vivem excepcionalmente mais do que a média, e há registros de cães que ultrapassaram os 20 anos de vida.