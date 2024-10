‘Tinder’ dos pets? Lagunitas lança plataforma de ‘match’ para incentivar adoção de cães

Se encontrar a companhia ideal por meio de aplicativos de relacionamento, como Tinder e Happn, ainda não deu certo, talvez o "match" para você seja com a adoção de um cão. A Lagunitas, marca de cerveja do Grupo Heineken, lança hoje (4) o Pet Match, plataforma que conecta cães em busca de um novo lar e possíveis tutores.

O lançamento coincide com o Dia Mundial dos Animais, data que traz discussões sobre o cuidado e respeito a estes seres vivos.

O site começa com um questionário rápido sobre o perfil e estilo de vida dos participantes, buscando entender se a pessoa disposta a adotar é mais caseira, extrovertida ou aventureira. Com as respostas, a plataforma cria uma combinação com um cão de personalidade similar e disponível para a adoção.

Todos os animais que aparecem na plataforma estão sob os cuidados da ONG Amigos de São Francisco, que, desde 2012, já acolheu e promoveu a adoção de mais de 2.500 animais. O trabalho entre as organizações começou em 2019.

Para a presidente da ONG, Gabriela Masson, a parceria ajuda a dar visibilidade ao trabalho diário em prol do bem-estar animal. “Essa iniciativa da Lagunitas é muito importante para nós, pois facilita a conexão entre nossos cães e pessoas que realmente têm o desejo de adotar”, explica.

Adoção responsável

No entanto, o “match” não garante a adoção: a entrega do cachorrinho ao novo tutor só será confirmada após uma entrevista presencial para garantir a adequação e segurança do pet.

Em 19 de outubro, a Lagunitas também promove o Lagunitas Pet Day, realizado em Pinheiros, São Paulo. Na data, os interessados realizam a entrevista com a ONG de cuidados animais, podem levar seu pet para casa e comprar itens — cuja verba será revertida para o trabalho da Amigos de São Francisco.

Para Renan Ciccone, diretor de marketing das marcas super premium do Grupo Heineken, a iniciativa quer fortalecer a relação entre as pessoas e seus cães, promovendo a adoção responsável e celebrando o cuidado com os animais. “Temos a expectativa de que este projeto proporcione uma experiência única e divertida para todos, principalmente para os dogs, reforçando e valorizando nossa conexão com eles, que fazem parte do DNA da Lagunitas”, conta.