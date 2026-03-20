BTS: tudo o que você precisa saber sobre o retorno do grupo

BTS: grupo coreano aumenta buscas por voos e hospedagens mundialmente (VIACOM/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de março de 2026 às 05h52.
O BTS retorna aos palcos neste sábado, 21, em Seul, após hiato iniciado em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O grupo se apresenta com formação completa e lança o álbum “ARIRANG”.
O espetáculo ocorre ao ar livre no centro da capital sul-coreana e deve reunir cerca de 260 mil pessoas, além de audiência global por transmissão pela Netflix.
O afastamento dos membros do grupo ocorreu de forma escalonada, com cada integrante servindo em períodos distintos por 18 meses.
Jin e J-Hope foram os primeiros dispensados, em 2024. Em seguida, RM, V, Jimin e Jungkook deixaram o serviço no início de junho de 2025. Suga concluiu o processo no fim do mesmo mês. Durante o período, o grupo manteve atividades solo limitadas.
A apresentação começa no Palácio Gyeongbokgung, construído em 1395, um dos principais marcos históricos da Coreia do Sul. O grupo seguirá em direção à Praça Gwanghwamun, em um trajeto chamado “Caminho do Rei”, em referência à dinastia Joseon.
Cerca de 15 mil ingressos foram disponibilizados e esgotados imediatamente. O restante do público acompanhará o evento em áreas abertas ao redor do percurso.
As autoridades mobilizaram cerca de 6.700 policiais e 8.200 agentes de segurança, além de equipes antiterrorismo. O Palácio Gyeongbokgung e o Museu Nacional do Palácio serão fechados durante o evento.
O show será transmitido ao vivo para cerca de 190 países pela Netflix.
No horário de Brasília, a transmissão começa as 8h da manhã. A plataforma de streaming ainda oferecerá aos fãs a possibilidade de escolher diferentes câmeras para assistir ao show por vários ângulos.
Em 27 de março, o grupo irá lançar, também na Netflix, um documentário sobre seu retorno e os bastidores do álbum “ARIRANG”.
Segundo a Billboard, o retorno do BTS pode gerar mais de US$ 1 bilhão em receitas, com shows, produtos, licenciamento e streaming.
Antes da pausa, o grupo movimentava mais de 5,5 trilhões de won por ano (cerca de US$ 3,7 bilhões), equivalente a aproximadamente 0,2% do PIB da Coreia do Sul.
O hiato impactou principalmente a HYBE, empresa que agencia o grupo, que registrou queda de cerca de 37,5% no lucro operacional em 2024.
O retorno também impulsiona setores como turismo e comércio, com aumento na ocupação hoteleira e fluxo de fãs internacionais.
A turnê ARIRANG começa em 9 de abril, em Goyang, com 82 shows em 34 cidades na Ásia, América do Norte, Europa e América Latina.
Os ingressos foram esgotados em poucas horas. Em Kaohsiung, Taiwan, buscas por hospedagem cresceram 6.700%, segundo o Booking.com.
O grupo virá para São Paulo em outubro, mas os detalhes ainda não foram divulgados.