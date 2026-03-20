BTS: tudo o que você precisa saber sobre o retorno do grupo

O BTS retorna aos palcos neste sábado, 21, em Seul, após hiato iniciado em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O grupo se apresenta com formação completa e lança o álbum “ARIRANG”.

O espetáculo ocorre ao ar livre no centro da capital sul-coreana e deve reunir cerca de 260 mil pessoas, além de audiência global por transmissão pela Netflix.

O afastamento dos membros do grupo ocorreu de forma escalonada, com cada integrante servindo em períodos distintos por 18 meses.

Jin e J-Hope foram os primeiros dispensados, em 2024. Em seguida, RM, V, Jimin e Jungkook deixaram o serviço no início de junho de 2025. Suga concluiu o processo no fim do mesmo mês. Durante o período, o grupo manteve atividades solo limitadas.

Show ao ar livre em área histórica de Seul

A apresentação começa no Palácio Gyeongbokgung, construído em 1395, um dos principais marcos históricos da Coreia do Sul. O grupo seguirá em direção à Praça Gwanghwamun, em um trajeto chamado “Caminho do Rei”, em referência à dinastia Joseon.

Cerca de 15 mil ingressos foram disponibilizados e esgotados imediatamente. O restante do público acompanhará o evento em áreas abertas ao redor do percurso.

As autoridades mobilizaram cerca de 6.700 policiais e 8.200 agentes de segurança, além de equipes antiterrorismo. O Palácio Gyeongbokgung e o Museu Nacional do Palácio serão fechados durante o evento.

Como assistir ao retorno do BTS?

O show será transmitido ao vivo para cerca de 190 países pela Netflix.

No horário de Brasília, a transmissão começa as 8h da manhã. A plataforma de streaming ainda oferecerá aos fãs a possibilidade de escolher diferentes câmeras para assistir ao show por vários ângulos.

Em 27 de março, o grupo irá lançar, também na Netflix, um documentário sobre seu retorno e os bastidores do álbum “ARIRANG”.

Impacto econômico

Segundo a Billboard, o retorno do BTS pode gerar mais de US$ 1 bilhão em receitas, com shows, produtos, licenciamento e streaming.

Antes da pausa, o grupo movimentava mais de 5,5 trilhões de won por ano (cerca de US$ 3,7 bilhões), equivalente a aproximadamente 0,2% do PIB da Coreia do Sul.

O hiato impactou principalmente a HYBE, empresa que agencia o grupo, que registrou queda de cerca de 37,5% no lucro operacional em 2024.

O retorno também impulsiona setores como turismo e comércio, com aumento na ocupação hoteleira e fluxo de fãs internacionais.

Turnê global e demanda por ingressos

A turnê ARIRANG começa em 9 de abril, em Goyang, com 82 shows em 34 cidades na Ásia, América do Norte, Europa e América Latina.

Os ingressos foram esgotados em poucas horas. Em Kaohsiung, Taiwan, buscas por hospedagem cresceram 6.700%, segundo o Booking.com.

O grupo virá para São Paulo em outubro, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

Veja as datas dos shows do BTS em 2026

9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Coreia do Sul

17-18 de abril — Tóquio

25-26 de abril — Tampa, Flórida

2-3 de maio — El Paso, Texas

7 de maio, 9-10 de maio — Cidade do México

16-17 de maio — Stanford, Califórnia

23-24 de maio, 27 de maio — Las Vegas

12-13 de junho — Busan, Coreia do Sul

26-27 de junho — Madri

1-2 de julho — Bruxelas

6-7 de julho — Londres

11-12 de julho — Munique

17-18 de julho — Paris

1-2 de agosto — East Rutherford, Nova Jersey

5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts

10-11 de agosto — Baltimore

15-16 de agosto — Arlington, Texas

22-23 de agosto — Toronto

27 a 28 de agosto – Chicago

1 a 2 de setembro, 5 a 6 de setembro - Los Angeles

2 a 3 de outubro — Bogotá, Colômbia

9 a 10 de outubro – Lima, Peru

16 a 17 de outubro – Santiago, Chile

23 a 24 de outubro – Buenos Aires, Argentina

28 de outubro, 30 e 31 de outubro — São Paulo

19 de novembro, 21 a 22 de novembro – Kaohsiung, Taiwan

3 de dezembro, 5 a 6 de dezembro – Bangkok

12 a 13 de dezembro – Kuala Lumpur, Malásia

17 de dezembro, 19 a 20 de dezembro, 22 de dezembro - Cingapura

26 a 27 de dezembro – Jacarta

Veja as datas da turnê mundial do BTS em 2027