Criador do He-Man, Roger Sweet, morre aos 91 anos

Roger Sweet, responsável pela criação do He-Man, morreu aos 91 anos após enfrentar um quadro de demência, segundo informações divulgadas pelo TMZ.

O designer foi uma das peças-chave da Mattel na tentativa de criar uma franquia própria de sucesso nos anos 1980.

Antes disso, a empresa havia recusado, em 1976, a oportunidade de produzir brinquedos de Star Wars: Uma Nova Esperança — decisão que acabaria beneficiando a concorrente Kenner.

A partir dessa lacuna, Sweet passou a desenvolver conceitos originais que pudessem gerar apelo comercial semelhante.

De protótipo improvisado a fenômeno global

Segundo a Variety, a ideia do He-Man surgiu de um experimento simples: Sweet adaptou um boneco já existente, alterando sua postura e reforçando sua estrutura física até chegar a um visual mais robusto e voltado à ação.

O conceito foi aprovado internamente e lançado em 1982, tornando-se rapidamente um dos produtos mais bem-sucedidos da empresa.

O sucesso dos brinquedos impulsionou a criação da série animada He-Man e os Mestres do Universo, desenvolvida com o estúdio Filmation.

Exibido entre 1983 e 1985, o desenho ajudou a consolidar o universo do personagem, ambientado no planeta Eternia e centrado na transformação do príncipe Adam no herói He-Man.

Legado segue ativo no cinema

Décadas depois, a franquia continua sendo explorada pela indústria. Um novo filme, Masters of the Universe, está previsto para chegar aos cinemas em 5 de junho, com Nicholas Galitzine no papel principal.

O elenco também inclui Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba.