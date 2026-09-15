McDonald’s e Meituan fazem entregas com drones na China

RESUMO | McDonald's e Meituan lançaram na quinta-feira, 10, a primeira rota de entrega por drone dedicada exclusivamente a uma marca de restaurante na China. O serviço percorre 3,1 quilômetros na região de West Bund, em Xangai, e pode entregar mais de 30 produtos em cerca de 10 minutos sob condições favoráveis.

O McDonald's e a Meituan, gigante chinesa de entrega por aplicativo, lançaram a primeira rota de entrega por drone dedicada exclusivamente a uma marca de restaurante na China.

O serviço começou a operar na quinta-feira, 10, no distrito de Xuhui, em Xangai, e já realizou seu primeiro voo — uma refeição com Big Mac, saída do McDonald's da Longteng Avenue com destino a um ponto de coleta no West Bund Skatepark.

Como funciona?

A rota tem 3,1 quilômetros de extensão, partindo de uma unidade do McDonald's e servindo a região da orla de West Bund, área com grande concentração de trabalhadores de escritório e turistas.

Segundo as empresas, mais de 30 produtos do McDonald's — entre hambúrgueres, lanches, bebidas, itens do McCafé e McFlurrys — já podem ser pedidos pelo aplicativo da Meituan para entrega aérea.

Os drones não derrubam o pedido diretamente no quintal do cliente: a entrega é feita em estações de coleta específicas, onde o consumidor escaneia um código QR para retirar a comida. Depois que o pedido fica pronto, funcionários do McDonald's o levam até uma estação inteligente de drones instalada do lado de fora do restaurante, onde um braço robótico automatizado carrega o alimento na aeronave, que então segue uma rota predefinida até o ponto de coleta.

Cada drone consegue carregar cerca de 2,4 kg de comida — o suficiente, segundo o McDonald's, para a maioria das combinações de lanche, acompanhamento e bebida. Em condições de voo favoráveis, as entregas podem chegar em cerca de 10 minutos. Os drones de quarta geração usados no serviço contam com posicionamento visual noturno, sistema de desvio de obstáculos e recursos de pouso de emergência, segundo a Meituan.

Uma rede que deve chegar a 40 marcas até o fim do ano

A rede mais ampla de entregas por drone da Meituan na região de West Bund já conecta quase 20 redes de restaurantes diferentes e centenas de produtos — número que deve ultrapassar 40 marcas até o fim de 2026, segundo o site especializado TechNode. A infraestrutura usa o sistema de quarta geração da empresa, batizado de M-Drone 4L Winch, aliado às estações M-Port 3 e ao sistema de agendamento M-DaaS 3.

A parceria com o McDonald's é a mais recente de uma série de expansões da Meituan em entregas por drone dentro da China — a empresa já opera rotas parecidas em cidades como Shenzhen, Hangzhou e partes de Guangzhou e Pequim, além de uma rota transfronteiriça entre Hong Kong e Shenzhen, testada desde 2025.

Segundo a empresa, a Meituan já concluiu mais de 1 milhão de entregas por drone no total — um sinal de que o modelo, batizado por autoridades chinesas de "economia de baixa altitude", já saiu da fase experimental para se tornar parte relevante da logística urbana do país.

Como funciona a entrega por drone do McDonald's na China?

Após o preparo, funcionários levam o pedido a uma estação de drones, onde um braço robótico coloca a comida na aeronave. O drone segue uma rota predefinida até uma estação de coleta, na qual o cliente escaneia um código QR para retirar o pedido.

Onde funciona a rota de entrega por drone do McDonald's?

A rota opera no distrito de Xuhui, em Xangai, entre o McDonald's da Longteng Avenue e a região da orla de West Bund. O trajeto tem 3,1 quilômetros e atende uma área frequentada por trabalhadores de escritório e turistas.

Quais produtos do McDonald's podem ser entregues por drone?

Segundo McDonald's e Meituan, mais de 30 produtos estão disponíveis para entrega aérea pelo aplicativo da Meituan, incluindo hambúrgueres, lanches, bebidas, itens do McCafé e McFlurrys.

Quanto tempo demora a entrega por drone do McDonald's?

Em condições de voo favoráveis, a entrega pode chegar ao ponto de coleta em cerca de 10 minutos. Cada drone transporta aproximadamente 2,4 kg, capacidade suficiente para a maioria das combinações de lanche, acompanhamento e bebida, segundo o McDonald's.

Quais recursos de segurança os drones da Meituan possuem?

Segundo a Meituan, os drones de quarta geração contam com posicionamento visual noturno, sistema de desvio de obstáculos e recursos de pouso de emergência.

Quantas entregas por drone a Meituan já realizou?

Segundo a Meituan, a empresa já concluiu mais de 1 milhão de entregas por drone. A rede de West Bund conecta quase 20 redes de restaurantes e deve superar 40 marcas até o fim de 2026, segundo o TechNode.