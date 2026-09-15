SP Open 2026: programação desta terça-feira, 15, horários e onde assistir

Após o cancelamento da rodada desta segunda-feira por causa da chuva, o SP Open, torneio da categoria WTA 250, retoma a programação nesta terça-feira com uma agenda extensa. Ao todo, 15 das 16 partidas da primeira rodada de simples estão previstas para o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, em quadras de piso duro.

A brasileira Victória Barros, de 16 anos, será responsável por abrir a programação da quadra central, às 10h30 (horário de Brasília), contra a sérvia Teodora Kostovic. A partida marca a busca da tenista pela primeira vitória no circuito WTA.

A sequência da quadra principal terá Gabriela Cé diante da alemã Eva Lys, quinta cabeça de chave do torneio, em duelo marcado para começar não antes das 13h. Na sequência, Carol Meligeni encara a holandesa Suzan Lamens em confronto que foi transferido da programação de segunda-feira.

No período da noite, a partir das 17h30, duas partidas adiadas também serão realizadas. A espanhola Paula Badosa enfrenta a lituana Justina Mikulskyte, que entrou na chave como lucky loser, termo usado para definir a jogadora eliminada no qualificatório que recebe vaga após uma desistência. No mesmo horário, Laura Pigossi joga contra a tcheca Vendula Valdmannova.

A programação de terça-feira concentra 15 partidas da primeira rodada de simples do SP Open após a rodada inicial ser interrompida pelas condições climáticas.

A única brasileira que terá estreia marcada para quarta-feira é Naná Silva, que enfrentará a australiana Astra Sharma.