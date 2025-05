MasterChef Brasil 12ª temporada: jurados assumem papel de apresentadores com prêmio de R$ 500 mil

A 12ª temporada do MasterChef Brasil estreou em 27, com uma dinâmica inédita e sem apresentador mediando os jurados e competidores.

Onde assistir?

O programa vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na Band TV, e pode ser assistido ao vivo também pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay, mediante cadastro gratuito.

Para quem prefere assistir depois, os episódios completos ficam disponíveis no YouTube oficial do MasterChef Brasil no dia seguinte à exibição na TV.

Além disso, a HBO Max passou a exibir os episódios toda sexta-feira, a partir das 19h, ampliando as opções para o público acompanhar o reality culinário.

Jurados assumem papel de apresentadores na nova temporada

Nesta temporada, o trio de jurados é formado por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, que também assumem o papel de apresentadores após a saída de Ana Paula Padrão, com participação especial da ex-jurada Paola Carosella.

O programa reúne 18 cozinheiros amadores de diversas regiões do Brasil, que competem por um prêmio total de R$ 500 mil, incluindo dinheiro, consultoria especializada e gestão financeira.

A novidade da ausência de apresentador tradicional marca uma mudança na dinâmica do programa, gerando expectativa entre os fãs.

As informações são baseadas em reportagens do Diário do Nordeste e Omelete, além dos canais oficiais do MasterChef Brasil nas redes sociais e YouTube.