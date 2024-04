Chefs mulheres assumem cardápios de premiados restaurantes em São Paulo

Por trás de toda história de sucesso há algum apoio que nem sempre é conhecido. No mercado gastronômico, nem sempre as mulheres recebem o protagonismo. Com isso, Stella Pure Gold, ao lado da Ambev, quer ter esse papel e apoiar algumas chefs que são verdadeiras revelações e têm tudo para brilhar ainda mais.

Por isso, o mais recente lançamento de Stella Artois criou a iniciativa “Entrada Delas”, que até 15 de abril vai levar entradas assinadas por chefs de diversos estados do país para reconhecidos restaurantes de São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de dar visibilidade e incluir produtivamente profissionais talentosas no ambiente da alta gastronomia e conta com o apoio de Helena Rizzo, até o momento, a única mulher brasileira à frente de um restaurante condecorado com uma estrela Michelin, o Maní.

A chef, também reconhecida por premiações internacionais, já falou em outras ocasiões sobre a importância de ajudar a evidenciar profissionais que, assim como ela, desejam ser reconhecidas pela competência, capacidade e força de trabalho.

“Sem dúvida, é sempre uma honra receber reconhecimento do seu trabalho. Mas não gosto de ocupar esse papel de ‘única’. A gastronomia brasileira conta com tantas mulheres incríveis que ainda não têm a projeção merecida. Meu desejo é ser uma entre muitas”, diz Rizzo.

Além de Rizzo, a ação também conta com a participação de duas grandes chefs e parceiras de longa data de Stella, Bel Coelho e Kátia Barbosa, que assumiram a tutoria do desenvolvimento das entradas, que ficarão disponíveis nos restaurantes participantes por tempo limitado.

Ao pedir um dos pratos da ação, além de experimentar as criações de mulheres que são revelações da gastronomia brasileira e prestigiar seus trabalhos, o consumidor também ganhará uma long neck de Stella Pure Gold para brindar a entrada das chefs nos grandes restaurantes e harmonizar com os sabores desenvolvidos especialmente para o projeto.

“Esse projeto é muito especial porque dá continuidade a um movimento que iniciamos em 2022, com o Juntas na Mesa, que nasceu para destacar talentos femininos na gastronomia e fomentar o crescimento compartilhado. Com o ‘Entrada Delas’, Stella mantém a consistência da plataforma e dá luz para essas mulheres tão talentosas”, afirma a diretora de marketing de Stella Artois, Mariana Porto.

Projeto conta com apoio da chef e empresária Helena Rizzo. (Bruno Fujii/Divulgação)

Confira as chefs e os restaurantes participantes

Chef: Beatriz Branco (Campo Grande - MS)

Entrada: Lapapé Pantaneiro (lapapé de mandioca, mix de cogumelos salteados, pesto de baru com manjericão e pimenta biquinho em conserva)

Onde encontrar: Charco Restaurante (Rua Peixoto Gomide, 1492 - Jardim Paulista) - a partir de 2/4

Chef: Camila Faro (Aracaju - SE)

Entrada: Aratu Moquecado (aratu em trouxinha de folha de bananeira com farofa de castanha e vinagrete de caju)

Onde encontrar: Petí Gastronomia (Rua Cotoxó, 110 - Pompeia) - a partir de 2/4

Chef: Catarina Ferraz (Vitória da Conquista - BA)

Entrada: Crudo (robalo cru, aguachile de uvas verdes, picles de maxixe, uvas verdes frescas e óleo de coentro)

Onde encontrar: Ecully (Rua Cotoxó, 493 - Pompeia) - a partir de 2/4

Chef: Cidinha Santiago (Belmiro Braga - MG)

Entrada: Bolinho de Inhame (bolinho de inhame recheado com queijo meia cura, acompanhado por geleia de acerola com pimenta)

Onde encontrar: A Baianeira (MASP - Av. Paulista, 1578 - Bela Vista) - a partir de 2/4

Chef: Duda Lopes (Recife - PE)

Entrada: Tartare Pernambucano (steak tartare de carne de sol, caviar de cajá, picles de cebola roxa e chips de tapioca)

Onde encontrar: Tonton (Rua Caconde 132, Jardim Paulista) - a partir de 2/4

Chef: Gabriela Morais (João Pessoa - PB)

Entrada: Tartare de Vieiras (vieira fresca, vinagrete de pimentas, picles de melão, dashi de tucupi, pipoca de arroz vermelho e óleo de coentro)

Onde encontrar: Ama.zo (Shopping Pátio Higienópolis - Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis) - a partir de 2/4

Chef: Isabela Rocha (Belo Horizonte - MG)

Entrada: Jiló e Couve-Flor (jiló defumado, acompanhado por molho de mostarda Ancienne, picles de couve-flor e jiló, creme de couve-flor fermentada e farofa de brioche)

Onde encontrar: Evvai (Rua Joaquim Antunes, 108 - Pinheiros) - a partir de 4/4

Chef: Isis Luz (Salvador - BA)

Entrada: Snack de Tapioca (telha de tapioca, creme de vatapá, farofa de camarão defumado, caviar de pimenta e vinagrete de tomate verde)

Onde encontrar: Manioca (Shopping Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jardim Paulistano) - a partir de 1º/4

Chef: Sida Borari (Santarém - PA)

Entrada: Pirarucu Empanado (pirarucu empanado, pesto de jambu e geleia de cupuaçu com pimenta wai wai)

Onde encontrar: Banzeiro (Rua Tabapuã, 830 - Itaim Bibi) e Barú Marisqueria (R. Augusta, 2542 - Cerqueira César) - a partir de 3/4

Chef: Thaís Nascimento (Serra - ES)

Entrada: Gyoza (gyoza tostado de fígado de galinha, jus de frango e picles de quiabo)

Onde encontrar: Komah (Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378 – Barra Funda) - a partir de 2/4