A Netflix cortou cerca de 1.000 empregos, o equivalente a 6% do quadro global, e anunciou a saída de Bela Bajaria, chefe global de conteúdo desde 2023 e executiva da casa havia dez anos. Para o lugar dela, a empresa escolheu Peter Rice, veterano da Fox e da Disney

Hollywood reagiu com espanto. Para Nitin Nohria, ex-diretor da Harvard Business School, o co-CEO Ted Sarandos fez o que muitos líderes adiam por tempo demais. Nohria conta que um dos arrependimentos mais frequentes que ouve de CEOs é justamente ter demorado a mudar a equipe do topo.

Um presidente do setor industrial descreveu a ele o primeiro ano no cargo, gasto dando o benefício da dúvida a parte do C-level, como quem relata um acidente que viu se aproximar.

O dilema vai além da cadeira de CEO. Todo gestor que monta e revisa um time, da coordenação à diretoria, em algum momento precisa responder à mesma pergunta: quem foi excelente até aqui continua sendo a pessoa certa para o que vem pela frente? As informações foram retiradas de Harvard Business Review.

Uma executiva de sucesso, um cargo que mudou

Bajaria não saiu por falta de resultados. Ao longo de uma década na Netflix, ela acumulou promoções: chegou para cuidar de séries sem roteiro e produções locais, assumiu a área global de TV em 2020 e foi nomeada chief content officer em janeiro de 2023.

Nohria lembra que ela é creditada por aprovar sucessos como Bridgerton, fechar acordos para transmitir esportes ao vivo, incluindo jogos da NFL, e conduzir o conteúdo global no período em que a Netflix se consolidou como a plataforma de streaming dominante.

Segundo o professor, não há evidência de que ela tenha sido responsável pela desaceleração recente da companhia. O que mudou foi a empresa, e com ela as exigências do cargo. A Netflix pode gastar até US$ 20 bilhões em conteúdo neste ano, segundo a Fortune, e precisava de alguém capaz de administrar esse orçamento com mais disciplina operacional.

Rice tem esse histórico. Comandou a Fox Searchlight, presidiu a 21st Century Fox e, depois da compra pela Disney, chefiou a Walt Disney Television. Ao anunciá-lo, Sarandos o definiu como "um dos operadores em escala mais eficazes da indústria do entretenimento".

Por que tantos líderes adiam a decisão

Nohria classifica esse tipo de troca como a mais difícil que um CEO enfrenta, porque soa como deslealdade. A pessoa entregou exatamente o que se esperava dela, muitas vezes de forma brilhante, e a recompensa é a porta de saída.

Daí vem a tentação de esperar. Mais um trimestre para o executivo se adaptar às novas demandas da função. Na experiência do professor, quase nunca dá certo.

Separar o histórico de uma pessoa daquilo que o cargo vai exigir dela é uma das tarefas mais delicadas da alta gestão. O MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul trabalha liderança estratégica e gestão de pessoas com profissionais que já estão à frente de equipes

Os dados vão na mesma direção. Em pesquisa da consultoria Russell Reynolds Associates sobre transições no comando de empresas, 65% dos CEOs apontaram como principal arrependimento não ter agido mais rápido para montar o time sênior. Entre os CEOs mais experientes, o índice chega a 86%.

A proximidade pesa. Um estudo publicado no Journal of Financial and Quantitative Analysis por pesquisadores das universidades de Pittsburgh, Alabama e Idaho State mostrou que diretores de divisão com algum vínculo com o CEO, como escola ou empregador em comum, têm chance cerca de 40% menor de deixar a empresa. Quando o desempenho da unidade despenca, esses gestores seguem protegidos, mas mostram pouca capacidade de reverter o quadro.

Na outra ponta, análises da McKinsey com centenas de CEOs em início de mandato indicam que quem mexe cedo na equipe executiva tende a entregar retorno maior aos acionistas ao longo dos anos seguintes. Para a consultoria, o efeito vem mais da velocidade da mudança do que do número de trocas.

A reputação de um executivo não se desgasta aos poucos

Por mais paradoxal que pareça, Nohria argumenta que desligar alguém mais cedo pode ser um gesto de consideração. A reputação de um alto executivo, diz ele, não declina de forma gradual. Ela se sustenta por muito tempo e, de repente, se rompe, quase sempre em público, quando um resultado ruim fica impossível de ignorar.

Nesse ponto, todos perdem. O executivo sai sob uma suspeita que não merecia. A empresa passou um ano à deriva. E o CEO, que viu o problema chegando, percebe que a demora foi apenas uma forma de fugir do conflito.

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