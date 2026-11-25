A 28ª Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira, 25, e vai até domingo, 29. O evento anual promete descontos de, no mínimo, 50% em todo o acervo de livros disponibilizado pelas editoras participantes.

Assim como nos anos anteriores, a Festa do Livro será sediada no Campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo, no Butantã, em São Paulo. No total, serão cinco dias de evento, com um recorde de editoras presentes.

Pensando na localização do evento, é recomendado que o público do evento escolha entre as alternativas de transporte público para acessar a Cidade Universitária.

Como chegar à Festa do Livro da USP?

A Festa do Livro da USP está localizada na Travessa C da Avenida Professor Mello Moraes, Cidade Universitária, em São Paulo.

Aos usuários de metrô, é necessário descer na estação Butantã da Linha 4 – Amarela ou na estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 – Esmeralda. A partir desse ponto, é possível acessar o local da festa pelas 6 linhas de ônibus circulares: 8012-10, 8022-10, 8082-10, 8083-10, 8084-10 e 808510 (circular interno).

Durante a semana, a USP também recebe algumas linhas de ônibus municipais, como 177H-10, 701U-10, 702U-10, 7411-10, 7725-10, 809U-10 e 8086-10. No fim de semana, a linha 8086-10 também atende à região do evento.

Como consigo ingresso para a Festa do Livro da USP?

A Festa do Livro da USP é um evento gratuito, sem necessidade de ingressos. O público pode apenas comparecer ao evento dentro das horas de funcionamento para aproveitar os descontos.

Que horas acontece a Feira do Livro da USP?

A Festa do Livro da USP acontece de quarta a sexta, das 9h às 21h; sábado e domingo, das 9h às 19h.