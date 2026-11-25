Festa do Livro da USP: evento terá cinco dias de programação no campus do Butantã (Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h15.
A 28ª Festa do Livro da USP ocorre de 25 a 29 de abril no Campus Cidade Universitária, oferecendo descontos mínimos de 50% nos livros. O evento é gratuito, sem necessidade de ingressos, e funciona com horários diferenciados entre dias úteis e fins de semana. O local fica na Travessa C da Avenida Professor Mello Moraes, no Butantã, em São Paulo, com acesso facilitado por transporte público.
A 28ª Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira, 25, e vai até domingo, 29. O evento anual promete descontos de, no mínimo, 50% em todo o acervo de livros disponibilizado pelas editoras participantes.
Assim como nos anos anteriores, a Festa do Livro será sediada no Campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo, no Butantã, em São Paulo. No total, serão cinco dias de evento, com um recorde de editoras presentes.
Pensando na localização do evento, é recomendado que o público do evento escolha entre as alternativas de transporte público para acessar a Cidade Universitária.
A Festa do Livro da USP está localizada na Travessa C da Avenida Professor Mello Moraes, Cidade Universitária, em São Paulo.
Aos usuários de metrô, é necessário descer na estação Butantã da Linha 4 – Amarela ou na estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 – Esmeralda. A partir desse ponto, é possível acessar o local da festa pelas 6 linhas de ônibus circulares: 8012-10, 8022-10, 8082-10, 8083-10, 8084-10 e 808510 (circular interno).
Durante a semana, a USP também recebe algumas linhas de ônibus municipais, como 177H-10, 701U-10, 702U-10, 7411-10, 7725-10, 809U-10 e 8086-10. No fim de semana, a linha 8086-10 também atende à região do evento.
A Festa do Livro da USP é um evento gratuito, sem necessidade de ingressos. O público pode apenas comparecer ao evento dentro das horas de funcionamento para aproveitar os descontos.
A Festa do Livro da USP acontece de quarta a sexta, das 9h às 21h; sábado e domingo, das 9h às 19h.
A 28ª Festa do Livro da USP acontece de quarta-feira, 25, a domingo, 29, na Travessa C da Avenida Professor Mello Moraes, na Cidade Universitária, em São Paulo.
A Festa do Livro da USP funciona de quarta a sexta-feira, das 9h às 21h, e no sábado e domingo, das 9h às 19h.
Não. A Festa do Livro da USP é gratuita e não exige ingresso.
O evento promete descontos de, no mínimo, 50% em todo o acervo de livros disponibilizado pelas editoras participantes.
É possível descer na estação Butantã da Linha 4-Amarela do metrô ou na estação Cidade Universitária da Linha 9-Esmeralda de trem e acessar o evento por uma das linhas de ônibus circulares: 8012-10, 8022-10, 8082-10, 8083-10, 8084-10 e 808510, circular interno. Durante a semana, linhas municipais também atendem à USP; no fim de semana, a linha 8086-10 atende à região do evento.
Glossário
O que é Campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo?
É o principal campus da USP localizado no bairro do Butantã, em São Paulo, abrigando diversas faculdades, institutos e espaços culturais como a Festa do Livro