O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 25, um recurso para programar mensagens com até 14 dias de antecedência. O envio acontecerá no horário escolhido mesmo que o celular esteja desligado ou sem bateria, segundo a Meta.

A função atende conversas individuais e grupos e aceita textos, fotos e vídeos. A distribuição será global e gradual nas próximas semanas, portanto a novidade pode não aparecer imediatamente em todas as contas.

Como programar uma mensagem no WhatsApp

O procedimento será feito dentro da conversa, pelo próprio botão usado para enviar o conteúdo.

Prepare o texto, a foto ou o vídeo que deseja enviar Mantenha o botão de envio pressionado Escolha a data e o horário desejados

O intervalo permitido vai de dez minutos a 14 dias. O usuário poderá consultar os envios pendentes e excluir uma mensagem antes do horário marcado, caso mude de ideia.

Quem recebe saberá que a mensagem foi agendada?

Para o destinatário, o conteúdo aparecerá como uma mensagem comum. Segundo a Meta, os envios programados manterão a criptografia de ponta a ponta, proteção que impede terceiros, inclusive a empresa, de ler as mensagens pessoais.

O agendamento permite separar o momento de escrever do momento de interromper alguém. Um aviso preparado à noite pode ficar para a manhã seguinte, enquanto uma mensagem de aniversário pode ser organizada antes da data.

Quando a novidade chega ao seu WhatsApp?

A Meta não informou uma data específica para concluir a distribuição nem detalhou calendários separados por sistema operacional. O anúncio prevê a chegada ao longo das próximas semanas.

A atualização acompanha outras mudanças recentes no aplicativo, como as figurinhas com som, que começaram a aparecer para alguns usuários.