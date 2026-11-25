WhatsApp: mensagens programadas terão envio automático e proteção por criptografia de ponta a ponta (HStocks/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h44.
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 25, a função de mensagens programadas, que permite agendar textos, fotos e vídeos com até 14 dias de antecedência em conversas individuais e grupos. O envio ocorre mesmo com o celular desligado e mantém a criptografia de ponta a ponta, segundo a Meta. A distribuição é global e gradual ao longo das próximas semanas.
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 25, um recurso para programar mensagens com até 14 dias de antecedência. O envio acontecerá no horário escolhido mesmo que o celular esteja desligado ou sem bateria, segundo a Meta.
A função atende conversas individuais e grupos e aceita textos, fotos e vídeos. A distribuição será global e gradual nas próximas semanas, portanto a novidade pode não aparecer imediatamente em todas as contas.
O procedimento será feito dentro da conversa, pelo próprio botão usado para enviar o conteúdo.
O intervalo permitido vai de dez minutos a 14 dias. O usuário poderá consultar os envios pendentes e excluir uma mensagem antes do horário marcado, caso mude de ideia.
Para o destinatário, o conteúdo aparecerá como uma mensagem comum. Segundo a Meta, os envios programados manterão a criptografia de ponta a ponta, proteção que impede terceiros, inclusive a empresa, de ler as mensagens pessoais.
O agendamento permite separar o momento de escrever do momento de interromper alguém. Um aviso preparado à noite pode ficar para a manhã seguinte, enquanto uma mensagem de aniversário pode ser organizada antes da data.
A Meta não informou uma data específica para concluir a distribuição nem detalhou calendários separados por sistema operacional. O anúncio prevê a chegada ao longo das próximas semanas.
A atualização acompanha outras mudanças recentes no aplicativo, como as figurinhas com som, que começaram a aparecer para alguns usuários.
Sim. Segundo a Meta, o envio programado acontecerá mesmo com o aparelho desligado ou sem bateria.
O intervalo anunciado vai de dez minutos a 14 dias.
Sim. É possível consultar os envios pendentes e excluí-los antes do horário escolhido.
Sim. A função contempla conversas individuais e em grupo, com textos, fotos e vídeos.
Glossário
Criptografia de ponta a ponta
Sistema de segurança em que só o remetente e o destinatário conseguem ler o conteúdo de uma mensagem. Nem a empresa responsável pelo aplicativo tem acesso ao que é enviado.