Como se preparar para a primeira vaga de diretoria antes da oportunidade surgir 

Experiência em decisões corporativas e atualização profissional integram a preparação para cargos de diretoria (Svitlana Hulko/Shutterstock)
Redatora
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06h04.
Um histórico de bons resultados pode garantir reconhecimento na gerência, mas não necessariamente uma cadeira na diretoria. Na escolha de novos executivos, CEOs e conselhos de administração precisam avaliar como os candidatos lidam com decisões difíceis, administram conflitos e se comportam diante de situações que ainda não enfrentaram.
O processo envolve uma análise mais ampla da trajetória profissional.
Segundo a consultoria Spencer Stuart, especializada em seleção de executivos, as avaliações para posições de alta liderança consideram experiência, desempenho, capacidade analítica, inteligência social e autoconhecimento.
Para quem pretende disputar uma primeira vaga de diretoria, compreender esses critérios ajuda a identificar quais experiências precisam ser desenvolvidas antes de uma oportunidade surgir.
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A consultoria Korn Ferry utiliza avaliações que consideram desempenho, potencial, preparação para o cargo e compatibilidade com a cultura organizacional.
O perfil desejado depende dos desafios da empresa. Uma organização em expansão pode priorizar experiência na abertura de mercados, enquanto outra, em recuperação financeira, pode buscar conhecimentos em reestruturação e controle de custos.
A capacidade de administrar recursos, compreender indicadores financeiros e avaliar riscos costuma fazer parte das responsabilidades executivas.
O histórico profissional precisa demonstrar familiaridade com decisões que ultrapassem os limites de um único departamento.
A maneira como um candidato exerce influência pode ser tão importante quanto os resultados que apresenta.
Diretores precisam negociar prioridades com outras lideranças, comunicar decisões impopulares e lidar com interesses divergentes.
A Spencer Stuart destaca adaptabilidade, capacidade de tomar decisões difíceis e compreensão das relações entre diferentes áreas como atributos relevantes na sucessão executiva.
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Mesmo sem formação em tecnologia, futuros diretores podem precisar compreender os fundamentos desses sistemas para avaliar propostas e questionar fornecedores.
Conhecimentos sobre análise de dados, governança e riscos da IA ajudam a participar dessas discussões com maior autonomia.
A preparação pode começar pela participação em projetos que envolvam decisões compartilhadas entre departamentos, negociação de recursos e apresentação de resultados à alta liderança.
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Outra medida é solicitar avaliações sobre comportamentos relevantes para funções executivas, como capacidade de influência, julgamento e gestão de conflitos.
Programas de formação executiva podem complementar esse desenvolvimento, especialmente quando trabalham situações de negócios e decisões complexas.
Para os candidatos, a recomendação é construir um histórico que permita demonstrar como suas competências poderão responder aos desafios da posição pretendida.