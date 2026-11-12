Malha Sul: governos de SC e RS criticam divisão de ferrovias e defendem concessão conjunta no Sul

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), defenderam nesta quarta-feira, 11, uma atuação conjunta dos estados do Sul para definir o futuro das concessões ferroviárias da região.

Ambos criticaram a proposta do governo federal de dividir a Malha Sul em três corredores independentes e alertaram para o risco de inviabilizar investimentos em trechos menos rentáveis.

Jorginho pediu que o Paraná não negocie individualmente o futuro da infraestrutura ferroviária e afirmou que os estados chegaram a ameaçar recorrer à Justiça para impedir o modelo de concessões proposto pela União.

O governador catarinense defendeu que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul construam uma solução conjunta, com a possibilidade de incluir Mato Grosso do Sul.

"E se puder, Mato Grosso do Sul junto. Daí nós vamos encontrar investidores, nós vamos encontrar caminhos, porque para brincar de trem num estado só, ninguém vai querer", disse Jorginho durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado em Florianópolis (SC).

Segundo ele, a articulação envolve o governo gaúcho e busca evitar que os trechos ferroviários menos atrativos economicamente sejam deixados de lado.

O governador afirmou ter assumido um compromisso nesse sentido com Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul.

O impasse sobre a Malha Sul

O debate ocorre às vésperas do vencimento da atual concessão da Malha Sul, operada pela Rumo, previsto para fevereiro de 2027.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou uma proposta que prevê a divisão de aproximadamente 4.247 quilômetros de ferrovias em três concessões independentes:

o Corredor Paraná–Santa Catarina, com 1.502 quilômetros;

o Corredor Mercosul, com 1.865 quilômetros;

o Corredor Rio Grande, com 880 quilômetros.

Segundo a agência, o primeiro corredor concentra cerca de 78% da demanda ferroviária considerada no projeto. Aproximadamente 80% das cargas movimentadas nesse trecho seguem para os portos de Paranaguá, no Paraná, e São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

A preocupação dos governos estaduais é que os corredores de maior movimentação atraiam investidores, enquanto os trechos que exigem mais investimentos para recuperação permaneçam sem soluções adequadas.

Gabriel Souza afirmou que a modelagem apresentada pelo governo federal é inadequada e pode comprometer a recuperação da infraestrutura ferroviária gaúcha.

Ele destacou que o Rio Grande do Sul perdeu a conexão ferroviária com o restante do país após as enchentes de 2024. Segundo ele, o problema aumentou a dependência do transporte rodoviário e agravou os custos logísticos.

"Ou seja, hoje no Rio Grande do Sul não tem conexão ferroviária depois das enchentes de 2024 com o resto do Brasil", afirmou Gabriel.

Ele citou como exemplo o transporte de produtos químicos e combustíveis entre Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo Gabriel, a interrupção de operações ferroviárias levou à circulação de milhares de caminhões adicionais pelas rodovias da região.

O debate sobre o futuro da Malha Sul já mobiliza o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), que reúne os quatro estados.

Em setembro, uma consultoria contratada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) iniciou estudos sobre alternativas para o sistema ferroviário regional.

A ANTT, por sua vez, afirma que a proposta passou por audiências públicas e que as contribuições recebidas serão consideradas no aperfeiçoamento dos estudos antes da definição do edital.

Juros altos dificultam investimentos, dizem governadores

Além da disputa sobre as concessões, os dois governadores apontaram os juros elevados como um dos principais obstáculos à modernização da infraestrutura brasileira.

Gabriel Souza afirmou que a rentabilidade das aplicações financeiras reduz a disposição de investidores para assumir riscos em projetos de longo prazo, como ferrovias, rodovias e hidrovias.

Defensor de parcerias público-privadas, concessões e privatizações, ele argumentou que o custo do capital prejudica a competitividade dos leilões e dificulta a realização dos investimentos necessários.

"Então a verdade verdadeira é que se nós não tivermos taxa de juro menor, nós vamos ter dificuldade de fazer investimento, seja ele privado ou seja ele público", disse Gabriel.

Jorginho Mello também criticou o custo do financiamento no Brasil e afirmou que os juros desestimulam quem pretende investir na produção.

"Bota o dinheiro no banco e cruza a perna", disse Jorginho, ao criticar as vantagens das aplicações financeiras em comparação aos investimentos produtivos.

Para o governador catarinense, a dificuldade se estende ao financiamento do agronegócio, pressionado pelo endividamento dos produtores e pelos custos de infraestrutura.

Nesta quarta, o Senado aprovou a medida provisória que permite que produtores rurais prejudicados por eventos climáticos extremos entre 2019 e 2025 renegocie dívidas com juros entre 5% e 12%.

Gargalos logísticos e competitividade

Durante o painel, Jorginho também destacou os problemas das rodovias catarinenses. Segundo ele, apesar de contar com seis portos e prever outros dois, Santa Catarina enfrenta dificuldades para transportar a produção do interior até os terminais de exportação.

Entre os principais gargalos, citou as BRs 101, 280, 470 e 282, que integram os corredores de escoamento da produção industrial e agropecuária do estado.

Gabriel, por sua vez, defendeu que a modernização ferroviária seja acompanhada de medidas para enfrentar os efeitos dos eventos climáticos extremos sobre o agronegócio gaúcho.

Segundo ele, a renegociação das dívidas dos produtores precisa ser combinada com investimentos em irrigação, energia no campo e manejo do solo, para evitar novos ciclos de endividamento provocados por secas e enchentes.