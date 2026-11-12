SLC Agrícola mira 112 mil cabeças de gado em 2027 e quase R$ 1 bilhão com pecuária

Conhecida pela produção de soja, milho e algodão, a SLC Agrícola quer ampliar sua presença em outro negócio do campo: a pecuária. A companhia prevê passar de 76 mil cabeças de gado em 2026 para 112 mil em 2027, uma expansão de aproximadamente 48%. Com os preços atuais do boi, a atividade deverá se aproximar de R$ 1 bilhão em faturamento, segundo estimativa de Aurélio Pavianto, CEO da empresa.

O avanço não depende da compra de grandes áreas exclusivas para a criação. A estratégia é aproveitar terras com menor potencial para grãos, integrar o pastoreio às lavouras e utilizar resíduos agrícolas na alimentação dos animais, reduzindo os custos de engorda.

“Estamos gerando um valor adicional que é sinérgico ao nosso negócio atual”, afirmou Pavinato durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 11, para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2026.

Segundo o executivo, a pecuária ocupa atualmente menos de 9 mil hectares destinados especificamente à atividade. A expansão também ocorrerá por meio da integração com as lavouras de soja e milho, aproveitando a estrutura agrícola existente.

Até então concentrada em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a operação passará a alcançar Goiás e Maranhão. O plano inclui a entrada em três novas fazendas, além do crescimento nas unidades que já trabalham com gado.

A aposta ocorre em um momento de melhora na rentabilidade da SLC. A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 192,4 milhões, revertendo o prejuízo registrado no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida, porém, recuou 13,1%, para R$ 1,8 bilhão, principalmente pelo menor volume faturado de algodão e milho. Mesmo assim, o resultado bruto cresceu 30,2%, alcançando R$ 810,9 milhões, enquanto a margem bruta avançou 14,9 pontos percentuais, para 44,7%.

Para Pavinato, a expansão da pecuária permite aumentar a receita sem comprometer as áreas mais produtivas da companhia. O objetivo é utilizar terras menos favoráveis ao cultivo de grãos e aproveitar a integração entre as atividades para melhorar o retorno das fazendas.

"Estamos expandindo as nossas áreas de atuação da pecuária", afirmou. Segundo ele, a ampliação para novas regiões também facilita a compra de animais para engorda.

A estimativa de quase R$ 1 bilhão em faturamento considera o volume de animais projetado e os preços atuais do boi, não uma receita já contratada.

A diversificação ocorre depois de uma safra recorde de soja e algodão. Na soja, a SLC alcançou produtividade de 4.125 quilos por hectare em 2025/26, resultado que ajudou a elevar a receita da cultura em 83,6%, para R$ 606 milhões, no terceiro trimestre.

O resultado bruto da soja passou de R$ 16,9 milhões para R$ 175,5 milhões. No algodão, o resultado bruto por tonelada cresceu 23,9%, para R$ 3.406, refletindo a melhora da produtividade e da rentabilidade.

A companhia também registrou caixa livre ajustado positivo de R$ 346,1 milhões no trimestre, enquanto ampliou para 89% a participação das dívidas de longo prazo em seu endividamento.

Margens em 2027

Além da expansão pecuária, a SLC entra na safra 2026/27 com expectativa de melhorar as margens agrícolas. A companhia projeta uma área plantada de 860,8 mil hectares, crescimento de 3,2%, e prevê aumento de apenas 2,2% no custo médio de produção por hectare.

O avanço do plantio também trouxe maior confiança. Até a última atualização, 87,6% da área destinada à soja havia sido semeada, permitindo antecipar o calendário da segunda safra.

A previsão é plantar o algodão de segunda safra em janeiro e praticamente todo o milho em fevereiro, evitando atrasos que possam comprometer a produtividade.

Na comercialização, a companhia já tem 65,4% da soja entre vendas e compromissos de entrega e 62,1% do algodão vendido para 2026/27.

"Hoje a gente já tem armazenado o suficiente, não precisa vender mais até a safra", disse Pavinato. O executivo avalia que os preços internacionais de soja e milho podem se manter nos níveis atuais ou apresentar recuperação nos próximos meses.

A combinação de preços protegidos, custos controlados e plantio antecipado sustenta a expectativa de maior rentabilidade, embora o clima continue sendo um risco. A previsão é do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) é de que o El Niño ganhe ainda mais força a partir de janeiro do próximo ano.

"Se o clima não atrapalhar, a gente consegue ter uma safra normal e, obviamente, melhora margens para 26/27", afirmou.