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'Girls Like Girls': como Hayley Kiyoko transformou um sucesso do YouTube em filme após 11 anos

Estreia da cantora na direção de longas acompanha duas adolescentes que se apaixonam em uma pequena cidade do Oregon

'Girls Like Girls': cantora começou a escrever o roteiro em 2017 e publicou um romance enquanto buscava financiamento para o longa (Divulgação / Universal Pictures)

'Girls Like Girls': cantora começou a escrever o roteiro em 2017 e publicou um romance enquanto buscava financiamento para o longa (Divulgação / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 04h01.

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Em 2015, Hayley Kiyoko contou em um videoclipe de cinco minutos a história de duas garotas que se apaixonam. O vídeo de "Girls Like Girls" viralizou no Tumblr e no YouTube, e a cantora começou a escrever uma versão para o cinema dois anos depois. O longa só chegou às salas americanas em junho de 2026, 11 anos depois do clipe.

No Brasil, "Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas" estreia nesta quinta-feira, 12, nos cinemas. O romance marca a estreia de Kiyoko na direção de longas e traz Maya da Costa e Myra Molloy como o casal que dá origem à história.

Por que 'Girls Like Girls' demorou tanto para virar filme?

Kiyoko codirigiu o clipe original com Austin S. Winchell e decidiu desenvolver a história depois de ver a reação do público. Em 2017, apresentou o projeto e escreveu uma versão do roteiro. Segundo contou à Elle, o financiamento travou o longa. A produtora que havia demonstrado interesse desistiu, e a cantora chegou a refazer o orçamento para filmar em diferentes locações.

Enquanto buscava uma saída para o projeto, Kiyoko transformou a história em seu primeiro romance. Publicado em 2023, o livro chegou ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times e ganhou edição brasileira pela Intrínseca. A Focus Features adquiriu os direitos da obra no ano seguinte, com a cantora na direção. 

Uma atriz do clipe voltou para trabalhar no longa. Stefanie Scott, que interpretou Coley no vídeo de 2015, assina o roteiro com Kiyoko. A adaptação também levou à tela elementos que a cantora tirou dos próprios diários da adolescência ao escrever o livro.

Qual é a história de 'Girls Like Girls'?

Em 2006, Coley (Maya da Costa), de 17 anos, vai morar com o pai em uma pequena cidade do Oregon após a morte da mãe. Durante o verão, ela conhece Sonya (Myra Molloy), e a amizade entre as duas dá lugar ao primeiro amor de Coley. A relação avança enquanto ela tenta lidar com o luto e se permitir criar novos vínculos. 

O filme acompanha a descoberta pelo ponto de vista de Coley. A ambientação nos anos 2000 entra na história pelas conversas no AIM, o serviço de mensagens instantâneas da AOL. 

Além de Maya da Costa e Myra Molloy, o elenco reúne Zach Braff e Levon Hawke. Para a trilha, Kiyoko gravou uma versão orquestral de "Girls Like Girls" e compôs faixas inéditas a partir da perspectiva de Coley e Sonya

Confira o trailer de 'Girls Like Girls'

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