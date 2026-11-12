'Girls Like Girls': como Hayley Kiyoko transformou um sucesso do YouTube em filme após 11 anos

Em 2015, Hayley Kiyoko contou em um videoclipe de cinco minutos a história de duas garotas que se apaixonam. O vídeo de "Girls Like Girls" viralizou no Tumblr e no YouTube, e a cantora começou a escrever uma versão para o cinema dois anos depois. O longa só chegou às salas americanas em junho de 2026, 11 anos depois do clipe.

No Brasil, "Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas" estreia nesta quinta-feira, 12, nos cinemas. O romance marca a estreia de Kiyoko na direção de longas e traz Maya da Costa e Myra Molloy como o casal que dá origem à história.

Por que 'Girls Like Girls' demorou tanto para virar filme?

Kiyoko codirigiu o clipe original com Austin S. Winchell e decidiu desenvolver a história depois de ver a reação do público. Em 2017, apresentou o projeto e escreveu uma versão do roteiro. Segundo contou à Elle, o financiamento travou o longa. A produtora que havia demonstrado interesse desistiu, e a cantora chegou a refazer o orçamento para filmar em diferentes locações.

Enquanto buscava uma saída para o projeto, Kiyoko transformou a história em seu primeiro romance. Publicado em 2023, o livro chegou ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times e ganhou edição brasileira pela Intrínseca. A Focus Features adquiriu os direitos da obra no ano seguinte, com a cantora na direção.

Uma atriz do clipe voltou para trabalhar no longa. Stefanie Scott, que interpretou Coley no vídeo de 2015, assina o roteiro com Kiyoko. A adaptação também levou à tela elementos que a cantora tirou dos próprios diários da adolescência ao escrever o livro.

Qual é a história de 'Girls Like Girls'?

Em 2006, Coley (Maya da Costa), de 17 anos, vai morar com o pai em uma pequena cidade do Oregon após a morte da mãe. Durante o verão, ela conhece Sonya (Myra Molloy), e a amizade entre as duas dá lugar ao primeiro amor de Coley. A relação avança enquanto ela tenta lidar com o luto e se permitir criar novos vínculos.

O filme acompanha a descoberta pelo ponto de vista de Coley. A ambientação nos anos 2000 entra na história pelas conversas no AIM, o serviço de mensagens instantâneas da AOL.

Além de Maya da Costa e Myra Molloy, o elenco reúne Zach Braff e Levon Hawke. Para a trilha, Kiyoko gravou uma versão orquestral de "Girls Like Girls" e compôs faixas inéditas a partir da perspectiva de Coley e Sonya.

Confira o trailer de 'Girls Like Girls'