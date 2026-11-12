App do dr.consulta passa a reunir exames de outros laboratórios em um só lugar

O exame mais recente está no aplicativo do laboratório, enquanto o anterior ficou num PDF esquecido no e-mail e outro, de dois anos atrás, talvez ainda esteja na gaveta. Para que um médico ou o próprio paciente consiga comparar os resultados, exige-se, antes de tudo, que os três sejam encontrados.

É essa busca que o dr.consulta quer encurtar. A rede de clínicas começa a liberar nesta terça-feira, 12, uma nova versão da Área do Paciente no aplicativo.

Nela, será possível reunir exames da própria rede e de outros laboratórios e clínicas, além de acompanhar em gráficos como os resultados mudaram ao longo do tempo.

A atualização traz também o Plano de Cuidado, um guia personalizado que reúne lembretes de consultas, indica exames a repetir e organiza orientações para o dia a dia. O dr.consulta prevê liberar os dois recursos gradualmente até o fim de novembro.

Como incluir exames feitos fora do dr.consulta

O próprio paciente poderá adicionar os resultados à Área do Paciente. Para um laudo em papel, a opção é tirar uma foto. Se o resultado já estiver no celular, será possível enviar o arquivo pelo aplicativo.

A novidade fica disponível para quem tem acesso à área logada, inclusive usuários sem assinatura.

Os gráficos permitem comparar os resultados de um mesmo indicador em datas diferentes. Assim, quem fez um exame em um laboratório e o repetiu em outro poderá acompanhar as duas medições na mesma tela.

O anúncio da empresa não detalha quais indicadores poderão ser exibidos em gráficos.

O que entra no Plano de Cuidado

O guia usa as informações de saúde do paciente para reunir orientações sobre consultas, exames que devem ser repetidos e cuidados de rotina. Os exames adicionados ao aplicativo ajudam a compor esse histórico.

O usuário também pode preencher o MS360, um questionário de saúde cujas respostas complementam os dados usados para montar o plano.

“Em um cenário em que as informações médicas ainda estão muito descentralizadas, reunir também os exames realizados fora da nossa rede em um único ambiente é um avanço importante”, afirma Paulo Yoo, diretor de tecnologia do dr.consulta, em comunicado.

Quem pode usar o guia e por quanto tempo?

O Plano de Cuidado ficará disponível de forma contínua para assinantes do dr.consulta.

Quem não tem assinatura poderá experimentar o guia por 90 dias grátis, contados a partir do aceite do convite no aplicativo. Para continuar usando o Plano de Cuidado depois desse período, será preciso contratar uma assinatura.

A Área do Paciente tem acesso próprio pela conta do usuário.