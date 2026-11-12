App do dr.consulta passa a reunir exames de outros laboratórios em um só lugar

dr.consulta: aplicativo passa a reunir exames de diferentes laboratórios e mostrar a evolução dos resultados em gráficos. (Dr.consulta/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06h01.
O dr.consulta está lançando uma nova versão do seu aplicativo que permite aos pacientes reunir exames de qualquer laboratório em um único lugar, acompanhados de gráficos de evolução. A atualização inclui também o Plano de Cuidado, um guia personalizado com lembretes e orientações. O recurso de reunir exames de outros laboratórios é gratuito, mas o Plano de Cuidado requer assinatura após 90 dias de teste.
O exame mais recente está no aplicativo do laboratório, enquanto o anterior ficou num PDF esquecido no e-mail e outro, de dois anos atrás, talvez ainda esteja na gaveta. Para que um médico ou o próprio paciente consiga comparar os resultados, exige-se, antes de tudo, que os três sejam encontrados.
É essa busca que o dr.consulta quer encurtar. A rede de clínicas começa a liberar nesta terça-feira, 12, uma nova versão da Área do Paciente no aplicativo.
Nela, será possível reunir exames da própria rede e de outros laboratórios e clínicas, além de acompanhar em gráficos como os resultados mudaram ao longo do tempo.
A atualização traz também o Plano de Cuidado, um guia personalizado que reúne lembretes de consultas, indica exames a repetir e organiza orientações para o dia a dia. O dr.consulta prevê liberar os dois recursos gradualmente até o fim de novembro.
O próprio paciente poderá adicionar os resultados à Área do Paciente. Para um laudo em papel, a opção é tirar uma foto. Se o resultado já estiver no celular, será possível enviar o arquivo pelo aplicativo.
A novidade fica disponível para quem tem acesso à área logada, inclusive usuários sem assinatura.
Os gráficos permitem comparar os resultados de um mesmo indicador em datas diferentes. Assim, quem fez um exame em um laboratório e o repetiu em outro poderá acompanhar as duas medições na mesma tela.
O anúncio da empresa não detalha quais indicadores poderão ser exibidos em gráficos.
O guia usa as informações de saúde do paciente para reunir orientações sobre consultas, exames que devem ser repetidos e cuidados de rotina. Os exames adicionados ao aplicativo ajudam a compor esse histórico.
O usuário também pode preencher o MS360, um questionário de saúde cujas respostas complementam os dados usados para montar o plano.
“Em um cenário em que as informações médicas ainda estão muito descentralizadas, reunir também os exames realizados fora da nossa rede em um único ambiente é um avanço importante”, afirma Paulo Yoo, diretor de tecnologia do dr.consulta, em comunicado.
O Plano de Cuidado ficará disponível de forma contínua para assinantes do dr.consulta.
Quem não tem assinatura poderá experimentar o guia por 90 dias grátis, contados a partir do aceite do convite no aplicativo. Para continuar usando o Plano de Cuidado depois desse período, será preciso contratar uma assinatura.
A Área do Paciente tem acesso próprio pela conta do usuário.
A liberação começa em 12 de novembro de 2026. A empresa espera alcançar toda a base de usuários até o fim do mês.
Sim. O usuário pode fotografar o resultado impresso ou enviar o arquivo digital pela Área do Paciente.
Basta ter acesso à área logada para usar a Área do Paciente. A assinatura é exigida para continuar usando o Plano de Cuidado depois do período de teste.
O prazo começa no dia em que o usuário aceita o convite no aplicativo.